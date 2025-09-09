Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο – Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείο

Σε ανάρτηση προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με την υπόθεση του διευθυντή στην καρδιοχειρουργική του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο οποίος συνελήφθη για «φακελάκι» και έχει τεθεί σε αναστολή.

Όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά έγραψε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ:

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ!

Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μη δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μη φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός φέρεται να ζητούσε χρήματα από ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί για να τους προσέχει, ενώ τα «φακελάκια» άρχιζαν από 3.000 ευρώ και άγγιζαν και τα 5.000 ευρώ. Η καταγγελία έγινε στο Εσωτερικών Υποθέσεων και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες το πρωί της Τρίτης (9/9).

 

