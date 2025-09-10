Έφη Πίκουλα για την Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Πιστεύω ότι γεννήθηκε ξεχωριστή – Είχε αστέρι μέσα της»

Την Έφη Πίκουλα φιλοξένησε ο Ανδρέας Λαγός στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» που προβλήθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη την ώρα που βοηθούσε στην υλοποίηση της κερασόπιτας με τραγανά κεράσια Ροδοχωριού και γιαούρτι.

Συγκεκριμένα, η Έφη Πίκουλα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αναπολώ τον Τάκη Βουγιουκλάκη, τον άντρα μου και την Αλίκη. Όπως και την μητέρα μου και τον πατέρα μου. Πολύ την Αλίκη, μας λείπει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πιστεύω ότι γεννήθηκε ξεχωριστή, είχε αστέρι μέσα της. Ακόμα και από φωτογραφίες που βλέπεις από το σχολείο, είχε μια λάμψη».

«Το καλλιέργησε, λοιπόν, αυτό και έγινε αυτή που έγινε. Μοναδική. Ήμασταν πολύ κοντά και μαγείρευε κιόλας η Αλίκη, βέβαια, μαγειρεύαμε και μαζί στον Θεολόγο. Δεν υπήρχε, βέβαια, περίπτωση να μπεις στο σπίτι της και να μην γευτείς ό,τι είχε κάνει η μαγείρισσα. Και η πεθερά μου, περισσότερο, μαγείρευε πάντα».

«Έκανε μια ωραία μακαρονάδα… η μακαρονάδα της Αλίκης, την λέγαμε» πρόσθεσε, ακόμα, η Έφη Πίκουλα στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.