Έφη Πίκουλα για την Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Πιστεύω ότι γεννήθηκε ξεχωριστή – Είχε αστέρι μέσα της»

Enikos Newsroom

lifestyle

Έφη Πίκουλα

Την Έφη Πίκουλα φιλοξένησε ο Ανδρέας Λαγός στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» που προβλήθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη την ώρα που βοηθούσε στην υλοποίηση της κερασόπιτας με τραγανά κεράσια Ροδοχωριού και γιαούρτι.

Έφη Πίκουλα για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Νομίζω πως δεν ήξερε ότι ήταν τόσο άρρωστη – Πίστευε ότι θα τα καταφέρει

Συγκεκριμένα, η Έφη Πίκουλα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αναπολώ τον Τάκη Βουγιουκλάκη, τον άντρα μου και την Αλίκη. Όπως και την μητέρα μου και τον πατέρα μου. Πολύ την Αλίκη, μας λείπει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πιστεύω ότι γεννήθηκε ξεχωριστή, είχε αστέρι μέσα της. Ακόμα και από φωτογραφίες που βλέπεις από το σχολείο, είχε μια λάμψη».

«Το καλλιέργησε, λοιπόν, αυτό και έγινε αυτή που έγινε. Μοναδική. Ήμασταν πολύ κοντά και μαγείρευε κιόλας η Αλίκη, βέβαια, μαγειρεύαμε και μαζί στον Θεολόγο. Δεν υπήρχε, βέβαια, περίπτωση να μπεις στο σπίτι της και να μην γευτείς ό,τι είχε κάνει η μαγείρισσα. Και η πεθερά μου, περισσότερο, μαγείρευε πάντα».

«Έκανε μια ωραία μακαρονάδα… η μακαρονάδα της Αλίκης, την λέγαμε» πρόσθεσε, ακόμα, η Έφη Πίκουλα στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από Ε.Ε.

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
01:30 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Κατρίνα Τσάνταλη: Ο 2,5 ετών γιος της παίζει πιάνο – «Είναι πολλά τα ταλέντα»

Τον Φεβρουάριο του 2024 η ζωή της Κατρίνας Τσάνταλη και του Ανδρέα Βούλγαρη άλλαξε με τον καλύ...
23:23 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Μιχάλης Ρέππας για τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου: «Είναι νωπό, δεν μπορώ ακόμα να δω τη σειρά»

Καλεσμένοι στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ή...
23:00 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Πορτοκάλογλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα – «Δύο παιδιά Βολιώτικα»

Ο θάνατος του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019 είχε σκορπίσει τη θλίψη στο πανε...
22:17 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Παντρεύτηκαν ύστερα από 20 χρόνια – Δείτε βίντεο

Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου είναι μαζί εδώ και 20 χρόνια. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος