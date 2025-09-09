Κατάρ: Τι δείχνει η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα – Η κατάρρευση της διπλωματίας και οι προθέσεις του Νετανιάχου

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, ο αλ-Χάγια ήταν ο κύριος διαπραγματευτής της Χαμάς, στέλνοντας και λαμβάνοντας μηνύματα προς τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς μέσω Καταριανών και Αιγύπτιων μεσολαβητών, αναφέρει το BBC, σε ανάλυση του Τζέρεμι Μπάουεν.

Τις στιγμές που οι εκεχειρίες θεωρούνταν πιθανές, ο αλ-Χάγια, μαζί με άνδρες που στοχοποιήθηκαν επίσης το απόγευμα, στην Ντόχα, βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τις ισραηλινές και αμερικανικές αντιπροσωπείες. Όταν δέχθηκαν επίθεση, ο αλ-Χάγια και οι άλλοι ανώτεροι ηγέτες της Χαμάς συζητούσαν τις τελευταίες αμερικανικές διπλωματικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων.

Η άμεση ανακοίνωση του Ισραήλ για το τι είχε κάνει, τροφοδότησε αμέσως εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι τελευταίες αμερικανικές προτάσεις ήταν απλώς τέχνασμα για να συγκεντρωθεί η ηγεσία της Χαμάς σε ένα μέρος ώστε να στοχοποιηθεί.

Η «Ελβετία» της Μέσης Ανατολής

Στις 3 Οκτωβρίου πέρυσι, όταν ο Χαλίντ αλ-Χάγια συνάντησε τον Μπάουεν σε μια λιτή, χαμηλή βίλα, στο Κατάρ και είχε πολύ μικρή ασφάλεια. Έξω από το σπίτι, άνδρες της καταριανής αστυνομίας με πολιτικά κάθονταν και κάπνιζαν. Ούτε εκατό σωματοφύλακες δεν θα μπορούσαν να αποτρέψουν έναν αεροπορικό βομβαρδισμό, αλλά ο αλ-Χάγια και οι άνθρωποί του έδειχναν χαλαροί και σίγουροι.

Το νόημα ήταν ότι το Κατάρ θεωρείτο ασφαλές, και εκείνοι ένιωθαν αρκετά προστατευμένοι ώστε να κινούνται σχετικά ανοιχτά. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 31 Ιουλίου 2024, το Ισραήλ είχε δολοφονήσει τον Ισμαήλ Χανίγια, τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, στην Τεχεράνη, όπου παρευρισκόταν στην ορκωμοσία του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Τις τελευταίες δεκαετίες το Κατάρ προσπάθησε να διαμορφώσει μια θέση ως «Ελβετία της Μέσης Ανατολής», ένα μέρος όπου ακόμα και εχθροί μπορούσαν να κάνουν συμφωνίες.

Οι Αμερικανοί διαπραγματεύτηκαν με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν στη Ντόχα. Και στα σχεδόν δύο χρόνια από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, η Ντόχα έχει γίνει το κέντρο των διπλωματικών προσπαθειών για εκεχειρίες και ίσως ακόμα και τον τερματισμό του πολέμου.

Η διπλωματία καταρρέει

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες, που καθοδηγούσε ο απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κλονίζονταν σοβαρά. Αλλά τώρα έχουν καταρρεύσει. Όπως είπε ένας ανώτερος δυτικός διπλωμάτης: «δεν υπάρχει διπλωματία». Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει στους Ισραηλινούς ότι οι εχθροί τους δεν θα μπορούν ποτέ να κοιμούνται ήσυχοι και πληρώνουν το τίμημα για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα κλιμακώνεται. Λίγες ώρες πριν από την επίθεση στη Ντόχα, ο ισραηλινός στρατός, οι IDF, κάλεσαν όλους τους Παλαιστίνιους της Πόλης της Γάζας να φύγουν προς τα νότια. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα εκατομμύριο άμαχοι μπορεί να επηρεαστούν.

Στα τηλεοπτικά σχόλιά του, ο Νετανιάχου είπε στους Παλαιστίνιους της Γάζας: «Μην παρασύρεστε από αυτούς τους δολοφόνους. Υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας και το μέλλον σας. Κάντε ειρήνη μαζί μας. Δεχτείτε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ. Μην ανησυχείτε, μπορείτε να το κάνετε, και σας υποσχόμαστε ένα διαφορετικό μέλλον, αλλά πρέπει να τους απομακρύνετε. Αν το κάνετε, δεν υπάρχει όριο στο κοινό μας μέλλον».

Αν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα ακούσουν τα λόγια του, θα τους φανούν κενά. Το Ισραήλ έχει καταστρέψει τα σπίτια εκατοντάδων χιλιάδων, καθώς και νοσοκομεία, πανεπιστήμια και σχολεία.

Με τη Γάζα ήδη να πλήττεται από λιμό, με πείνα στην ίδια την Πόλη της Γάζας και με μια ανθρωπιστική καταστροφή σε όλη την περιοχή, ο εξαναγκασμός περισσότερων ανθρώπων σε μετακίνηση θα αυξήσει μόνο την θανάσιμη πίεση του Ισραήλ στους αμάχους.

Τι δείχνει η επίθεση στην Ντόχα

Το Ισραήλ έχει ήδη σκοτώσει περισσότερους από 60.000 Παλαιστινίους στη Γάζα, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι. Ο ίδιος ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, ενώ το Ισραήλ ερευνάται από το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης για γενοκτονία.

Η επίθεση στη Ντόχα είναι σημάδι ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του θα προχωρήσουν με κάθε μέσο, όχι μόνο στη Γάζα. Είναι βέβαιοι ότι με την αμερικανική υποστήριξη, ο στρατός τους μπορεί να επιβάλει τη θέλησή τους.

Η επίθεση στη Ντόχα προκάλεσε μια σπάνια επίπληξη από τον Λευκό Οίκο. Το Κατάρ είναι πολύτιμος σύμμαχος, που φιλοξενεί μια τεράστια αμερικανική στρατιωτική βάση και είναι σημαντικός επενδυτής στις ΗΠΑ.

Αλλά ο Νετανιάχου φαίνεται να υπολογίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο μόνος ηγέτης στον οποίο αισθάνεται ότι πρέπει να δίνει σημασία, θα αρκεστεί στο διπλωματικό ισοδύναμο ενός «χτυπήματος στον καρπό».

Η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα συνεχίζεται. Και καθώς πλησιάζει η προγραμματισμένη αναγνώριση της παλαιστινιακής ανεξαρτησίας στα Ηνωμένα Έθνη αργότερα αυτόν τον μήνα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες δυτικές χώρες, οι υπερεθνικιστές σύμμαχοι του Νετανιάχου στην κυβέρνηση θα εντείνουν τις εκκλήσεις για απάντηση με την προσάρτηση κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη