Κατάρ: Επιχείρηση δολοφονίας ηγετικών στελεχών της Χαμάς εκτέλεσε το Ισραήλ – Το πράσινο φως από τον Τραμπ και η ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά της ηγεσίας της Χαμάς, στο Κατάρ, την Τρίτη, επεκτείνοντας τις στρατιωτικές του ενέργειες σε όλη ουσιαστικά την Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβάνοντας και το συγκεκριμένο αραβικό κράτος του Κόλπου, στο οποίο η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει εδώ και καιρό εγκαθιδρύσει την πολιτική της βάση.

Η επίθεση σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους έγινε με την έγκριση του Τραμπ και λίγο μετά την ανακοίνωση που έκανε η Χαμάς αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση σε λεωφορείο που έγινε στην Ιερουσαλήμ την Δευτέρα με έξι νεκρούς. Η επιχείρηση είχε την κωδική ονομασία «Σύνοδος Φωτιάς» και ήταν 100% ισραηλινό έργο, όπως είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Ρόιτερς ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση εναντίον ηγετικών στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ. Η τηλεόραση Al Jazeera του Κατάρ, επικαλούμενη πηγή της Χαμάς, δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο διαπραγματευτές της Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι οποίοι στο Κατάρ μελετούσαν την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία με το Ισραήλ.

Τουλάχιστον έξι εκρήξεις ακούστηκαν στη Ντόχα του Κατάρ. Σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονταν από το πρατήριο καυσίμων Legtifya της πόλης. Ακριβώς δίπλα από το πρατήριο καυσίμων βρίσκεται ένα μικρό συγκρότημα κατοικιών που φυλάσσεται από τη φρουρά των εμίρηδων του Κατάρ 24 ώρες το 24ωρο από την αρχή της σύγκρουσης στη Γάζα.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα υψηλόβαθμο ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσαν ότι η επίθεση είχε στόχο κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Χαλίλ αλ-Χάγια, του εξόριστου επικεφαλής της στη Γάζα και κορυφαίου διαπραγματευτή της.

Καταδικάζει το Κατάρ

Το Κατάρ, το οποίο διαμεσολαβεί μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, καταδίκασε την “δειλή” ισραηλινή επίθεση εναντίον αξιωματούχων της Χαμάς και τη χαρακτήρισε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του την επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στο Κατάρ. Δεν διευκρίνισε όμως σε ποιο σημείο έγινε η επίθεση. «Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Δεν έχει καταστεί σαφές το αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή. Η Χαμάς δεν έχει ακόμη αντιδράσει.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο στο Reuters για πολλαπλές εκρήξεις σήμερα στην Ντόχα. Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Πριν εκδηλωθεί η επίθεση στο Κατάρ, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Izz ad-Din al-Qassam, είχαν αναλάβει την ευθύνη για τη χθεσινή (Δευτέρα) επίθεση στην Ιερουσαλήμ κατά την οποία σκοτώθηκαν έξι άτομα.

Σε ανακοίνωσή της, η ισλαμιστική οργάνωση αναφέρει ότι οι δράστες που πραγματοποίησαν την επίθεση, Muhammad Taha και Muthanna Amro, ήταν μέλη της. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον σχεδιασμό ή την εκτέλεση της επίθεσης.