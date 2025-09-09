«Μαφία της Κρήτης»: Απολογούνται από το πρωί τα δύο αδέλφια – «Διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για την αθωότητά του»

Απολογούνται από το πρωί στον ανακριτή τα δύο αδέλφια, επιχειρηματίες στα Χανιά, που φέρονται ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης που είχε απλώσει τα πλοκάμια της στην Κρήτη και εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ..

Η σημερινή απολογία τους αφορά στην 2η δικογραφία που έχει ανοίξει και αφορά σε εκβιασμούς, παράνομη αγοραπωλησία εκκλησιαστικής περιουσίας, απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με την πρώτη δικογραφία, που αφορούσε κατά κύριο λόγο έκνομες πράξεις περί ναρκωτικών και όπλων, οι δύο αδελφοί είχαν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Ο δικηγόρος του ενός εκ των κατηγορουμένων, Νίκος Αρβανιτάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως, ο πελάτης του εξαρχής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη του και αποστασιοποιείται από τις όποιες κατηγορίες βαρύνουν τον συγκατηγορούμενο του, «…ο οποίος, ασχέτως ποια σχέση έχουν μεταξύ τους, εξαρχής διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για την αθωότητά του και αυτό το αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία».

Όπως είπε ο κ. Αρβανιτάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τα περί ευθύνης του ενός κατηγορούμενου, για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, εκκρεμεί δίκη στα αστικά δικαστήρια «… και επί αυτού δεν έχει καμία ανάμειξη ο πελάτης μου κατά το μέρος που τον αφορά σε τέτοιες υποθέσεις. Αυτά όλα πιστεύω ότι θα καταρριφθούν και θα κονιορτοποιηθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του κακουργιοδικείου…. Η άποψή μου, και η άποψη όλων των συναδέλφων που κάνουμε συνυπεράσπιση, νομίζουμε πως δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού, όπως παρουσιάζεται στο κατηγορητήριο».

Στο μεταξύ, την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να περάσει ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων και επίσκοπος Δορυλαίου, ο οποίος κλήθηκε σε απολογία για την υπόθεση των 175 στρεμμάτων και το έγγραφο, το οποίο υπέγραψε και παρέδωσε στον έναν εκ των κατηγορουμένων, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη έκταση στο Σταυρό Ακρωτηρίου, δεν ανήκει στην περιουσία της Ιεράς Μονής.