Διατλαντική Σύνοδος για την ενέργεια: Στο επίκεντρο το αμερικανικό LNG – Ιστορική συμφωνία για την πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από 40 χρόνια

οικονομία

Πιθανοί πόροι 200 δισ. κυβικων μέτρων στο "οικόπεδο 2"

Στις διαπραγματεύσεις για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και την διοχέτευση του στην αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του ελληνικού συστήματος υποδομών στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, δεύτερη ημέρα συνεδρίασης της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec) η οποία διεξάγεται στην Αθήνα.

Στόχος είναι η σύναψη συμφωνιών για ποσότητες που φτάνουν μέχρι και τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Ποσότητα που θα διοχετευθεί για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στην περιοχή αλλά και του κενού που δημιουργείται από την σταδιακή απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος του 2027. Eπαφές μεταξύ αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου, και συμμετέχουν στην συνεδρίαση της P-Tec, ελληνικών εταιρειών του χώρου αλλά και της ελληνικής ναυτιλίας ξεκίνησαν ήδη από χθες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, στο 9μηνο του 2025 οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την πλωτή μονάδα της Αλεξανδρούπολης κάλυψαν άνω του 40 % των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου. Κύριος προμηθευτής LNG ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τις ποσότητες που εκφορτώθηκαν να φτάνουν τις 19,62 TWh (88% του συνόλου).

Χθες ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο που θα υποκαταστήσει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Όπως είπε: «Στις ΗΠΑ έχουμε μεγάλα αποθέματα και έχουμε την ευκαιρία να υποκαταστήσουμε κάθε κυβικό μέτρο αερίου απο τη Ρωσία , με ασφάλεια εφοδιασμού και μειωμένο κόστος, προς αμοιβαίο όφελος. Κάθε κυβικό ρωσικού αερίου που δεν θα διοχετευθεί στην Ευρώπη θα μείνει στο έδαφος και δεν θα χρηματοδοτήσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν. Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου, με τις κατάλληλες υποδομές».

χάρτης υδρογονάνθρακες Ελλάδα Block 2

Ορόσημο κατά τη χθεσινή ημέρα ήταν η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην παραχώρηση του «μπλοκ 2» στο Ιόνιο με μερίδιο 60 % ενώ η Energean διατηρεί συμμετοχή 30% και η HelleniQ Energy 10%.

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, Περιβάλλοντος – Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από τους Dr. Τζον Άρντιλ, αντιπρόεδρο για τις διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, Ανδρέα Σιάμισιη, διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy και Μαθιό Ρήγα Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energean.

Όπως δήλωσε ο κ. Άρντιλ, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές επενδύσεις σε ερευνητικές γεωτρήσεις στο χρονικό πλαίσιο του 2027. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν: επανεκτίμηση των σεισμικών δεδομένων, λήψη επενδυτικής απόφασης, σχεδιασμό και υλοποίηση της γεώτρησης, κόστους έως 100 εκατ. δολαρίων έως τις αρχές του 2027. Στα μέσα του ίδιου έτους θα έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ή μη υδρογονανθράκων και σε περίπτωση θετικής έκβασης θα πραγματοποιηθούν νέες ερευνητικές γεωτρήσεις.

Θα ακολουθήσει τέλος η επενδυτική απόφαση για παραγωγική γεώτρηση η οποία συνοδεύεται από μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, της τάξης των 5 δισ. δολαρίων για τις εγκαταστάσεις άντλησης, επεξεργασίας και μεταφοράς του φυσικού αερίου, σε χρονικό ορίζοντα μετά το 2030.

07:52 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Δαπάνες αναβάθμισης κατοικιών: Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ και το 2026 – Τα όρια και οι προϋποθέσεις

Μείωση φόρου που μπορεί να φθάσει έως και τις 16.000 ευρώ, μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογο...
07:12 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν τα 10.000 vouchers

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις προκειμένου, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.g...
06:39 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Δαπάνες αναβάθμισης κατοικιών: Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ και το 2026 – Τα όρια και οι προϋποθέσεις

Το κράτος δίνει κίνητρο για ανακαινίσεις και επισκευές κατοικιών με μείωση φόρου έως 16.000€ σ...
23:01 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Τι σηματοδοτεί η ιστορική συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο- Τα οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη για την Ελλάδα

Πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία και την ενεργειακή πολιτική, σηματοδοτεί η συμφωνία ...
