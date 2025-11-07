ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή ο Μάκης Βορίδης – Ποιοι αναμένεται να κληθούν ως μάρτυρες

Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεθεί σήμερα ο Μάκης Βορίδης, που θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για τη θητεία του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κατάθεση του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο Μάκης Βορίδης έχει δηλώσει δημόσια ότι θα κάνει γνωστούς τους λόγους της απομάκρυνσης του Γρηγόρη Βάρρα από την θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Βάρρας είχε καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής ότι ο λόγος που ζητήθηκε η παραίτησή του από τον Μάκη Βορίδη ήταν επειδή ήθελε να συνεχιστούν οι ανομίες στον οργανισμό. Παράλληλα αναμένεται να εξηγήσει γιατί συμφώνησε με την «τεχνική λύση» για τους βοσκοτόπους.

Έρχονται νέοι μάρτυρες

Μετά την κατάθεση του Μάκη Βορίδη τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής θα συζητήσουν και την επικαιροποίηση της λίστας με τους μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν. Η ΝΔ αναμένεται να δεχθεί τους μάρτυρες που θα υποδείξει η αντιπολίτευση με βασική προϋπόθεση να σχετίζονται με την υπόθεση και να μην κληθούν για λόγους δημιουργίας εντυπώσεων.

Αυτό άλλωστε είχε υποστηρίξει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην συνέντευξη που παραχώρησε την 1 Οκτωβρίου στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8. «Εντός μηνός με βάση και όσα θα ειπωθούν αυτόν τον μήνα θα επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο (σ.σ. των μαρτύρων) χωρίς να αρνηθούμε κανέναν που αναφέρεται το όνομα του και έχει ουσία να καταθέσει», είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Έτσι τα πρόσωπα που θα συζητηθούν για να προστεθούν στη λίστα είναι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης που ήδη έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της Εξεταστικής και πρόσωπα που εμπλέκονται στην δικογραφία όπως ο «φραπές», ο «χασάπης» αλλά και το πρώην κομματικό στέλεχος της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Επίσης η ΝΔ επιθυμεί να καταθέσει και ο στενός συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μπουνάκης για τον οποίο καταγγέλλεται ότι είχε δικό του ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα.

Τι κατέθεσε ο Γιώργος Γεωργαντάς

Χθες στην Εξεταστική Επιτροπή κατέθεσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι τον Μάιο του 2023, Γιώργος Γεωργαντάς που δήλωσε ότι ποτέ δεν προχώρησε ο πειθαρχικός έλεγχος που είχε ζητήσει το Νοέμβριο του 2022 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράβαση καθήκοντος για διευθυντές τμημάτων του Οργανισμού, οι οποίοι αντί ουσιαστικών ελέγχων περιορίζονταν «σε έναν τυπικό, στεγνό έλεγχο των αιτήσεων».

Ακόμα ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε λόγο για προσπάθεια απαξίωσης και ακύρωσης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του Gov.gr, από ορισμένα ΚΥΔ, -κάποια από αυτά τα παρέπεμψε στη δικαιοσύνη και είναι ελεγχόμενα σήμερα- ενώ σημείωσε ότι τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και η διοίκηση του, ήταν θετικοί, άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο και κατά βάση συνέδραμαν.

Επίσης, ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι σε όλη τη διάρκεια της θητείας του είχε καλή συνεργασία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο, ενώ έκανε λόγο για πραγματικά ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία με την προϊσταμένη της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Αναφερόμενος στα 2.021 ύποπτα ΑΦΜ που δεσμεύτηκαν επί υπουργίας του, τόνισε ότι πληρώθηκαν μόνο τα 91, όσα δηλαδή κατέθεσαν τα υποχρεωτικά έγγραφα που όφειλαν ενώ επεσήμανε ότι επιτήδειοι δήλωναν δημόσιες εκτάσεις ως ιδιωτικούς βοσκότοπους, χωρίς να ελέγχεται από τις υπηρεσίες αν υπάρχει ισχυρός τίτλος νομής.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, σχετικά με την κεντρική επιλογή της κυβέρνησης για τη μετάβαση όλων των υπηρεσιών στο κυβερνητικό νέφος, ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι «στόχος μου ήταν, η όλη διαδικασία να γίνεται σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, χωρίς μεσολάβηση τεχνικών συμβούλων, με αυτονόμηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αγρότη, και η σχετική ΚΥΑ υπεγράφη από εμένα και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη».

«Οφείλω να πω ότι η προεργασία έγινε από τον προκάτοχο μου Σπύρο Λιβανό», σημείωσε ο κ. Γεωργαντάς, ενώ σε ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, αν κατά την προσπάθεια μεταφοράς στο κυβερνητικό νέφος υπήρχαν αντιδράσεις από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε:

«Η διοίκηση του Οργανισμού βλέποντας την βούληση μου, ήταν σε αγαστή συνεργασία… Κατανοώ απολύτως την πραγματική αγωνία των ανθρώπων που υπηρετούσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΚΥΔ.

Αυτό το εγχείρημα, στο οποίο είναι εμπλεκόμενοι πολλοί, από την αρχή αντιμετωπίστηκε με μια έλλειψη ενεργού συμμετοχής. Αυτό που οφείλω να πω, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ είδα μια απροθυμία σε κάποιους να υπηρετήσουν αυτή την μετάβαση. Την καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου γιατί ήταν ένα πεδίο άγνωστο».

«Θεωρώ ότι ειδικά μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια αγωνία για το πώς θα πάει. Στη συνέχεια όμως, στα ΚΥΔ, εκεί είδα μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης. Ίσως γιατί αν λειτουργούσε όπως πρέπει να λειτουργήσει το Gov.gr -και όπως θα ολοκληρωθεί στη μετάβαση του- δεν θα χρειάζονται πολλές υπηρεσίες από ιδιώτες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όλοι όσοι εμπλέκονται ως ιδιώτες και παρέχουν αυτή τη στιγμή μια υπηρεσία, και σωστά την παρέχουν, κάποια στιγμή δεν θα έχουν αυτό το αντικείμενο», τόνισε ο κ. Γεωργαντάς και πρόσθεσε:

«Έγινε θυμάμαι μια κοινή δήλωση πολλών ΚΥΔ, που μιλούσαν για την ανεπάρκεια της μετάβασης αυτής για το προβληματικό τρόπο που αυτή επιχειρείται Και οφείλω εδώ να πω κάτι. Μερικά από τα ΚΥΔ αυτά είναι στα ελεγχόμενα σήμερα. Ήταν ένα περιβάλλον που σίγουρα δεν ήταν φιλικό στο να προχωρήσουμε. Όμως για τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διοίκηση του. άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο, κατά βάση συνέδραμαν θετικά στην προσπάθεια».