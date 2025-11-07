Η Τουρκία κλείνει αμυντικές συμφωνίες με την Ρουμανία

Η Τουρκία εμβαθύνει την διπλωματία της μέσω της στρατηγικής πώλησης όπλων – δικής της παραγωγής – προωθώντας παράλληλα και τη δική της ατζέντα. Μια παραδοσιακή πολύ στενή σε σχέση χώρα της Ελλάδας, η Ρουμανία, υποκύπτει στη γοητεία των προσιτών τουρκικών αμυντικών συστημάτων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοινώθηκε χθες, κι έγινε γνωστό μέσω των τουρκικών ΜΜΕ, η κορυφαία αμυντική εταιρεία της Τουρκίας, ASELSAN, επισημοποίησε μια νέα πρωτοβουλία συνεργασίας στη Ρουμανία. Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Βουκουρέστι, η ASELSAN και η ROMARM υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για την επέκταση της συνεργασίας σε βασικούς μελλοντικούς τομείς μάχης.

Η συμφωνία δίνει προτεραιότητα στην κοινή εργασία σε έξυπνα πυρομαχικά και προηγμένα κιτ καθοδήγησης, δύο τομείς αυξανόμενης στρατηγικής βαρύτητας καθώς οι ευρωπαϊκοί στρατοί επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό.

Η Ρουμανία, η οποία έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες και τη βιομηχανική της συνεργασία από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θεωρεί τις τουρκικές αμυντικές εταιρείες ως αξιόπιστους και ταχέως επεκτάσιμους εταίρους.

Η συμφωνία, όπως επισημαίνει το τουρκικό turkiyetoday, σηματοδοτεί μια διαρκή πρόθεση και από τις δύο πλευρές για κοινή ανάπτυξη τεχνολογιών αντί να περιορίζεται η συνεργασία στις άμεσες πωλήσεις. Η ASELSAN τόνισε ότι οι διεθνείς συνεργασίες αυτού του είδους αποτελούν πλέον δομικό στοιχείο της παγκόσμιας στρατηγικής της, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να τοποθετηθεί όχι μόνο ως προμηθευτής αλλά και ως ολοκληρωμένος συντελεστής στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και τη βιομηχανική βάση των χωρών-εταίρων.

Η κλίμακα των τουρκικών εξαγωγών προς τη Ρουμανία

Πέρα από τα ηλεκτρονικά και τα πυρομαχικά, η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας εκτελεί επίσης ένα από τα μεγαλύτερα έργα εξαγωγής τεθωρακισμένων οχημάτων μεμονωμένων προϊόντων στη Ρουμανία. Η Otokar, ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς τεθωρακισμένων συστημάτων εδάφους της Τουρκίας, βρίσκεται επί του παρόντος στα ενεργά στάδια της σύμβασης ύψους 857 εκατομμυρίων ευρώ για την παράδοση 1.059 οχημάτων 4×4 COBRA II.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα πέντε ετών, καλύπτοντας δέκα διαφορετικές παραλλαγές του COBRA II, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της Ρουμανίας. Η αρχική παρτίδα των 278 οχημάτων θα κατασκευαστεί στην Τουρκία. Οι επόμενες παρτίδες θα παραχθούν στη Ρουμανία, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οχήματα COBRA II θα κατασκευαστούν στο εξωτερικό. Σε αυτή τη φάση, κρίσιμα υποσυστήματα που θα προέρχονται από Τούρκους προμηθευτές θα ενσωματωθούν τοπικά στη Ρουμανία, υποδεικνύοντας μια βαθύτερη βιομηχανική μεταφορά και όχι απλή προμήθεια τελικών προϊόντων.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές

Το πρόγραμμα εξαγωγών είχε ορατά αποτελέσματα στην παραγωγή και το προφίλ εσόδων της Otokar. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του προηγούμενου έτους, η εταιρεία κατασκεύασε 94 στρατιωτικά οχήματα. Την ίδια περίοδο φέτος, ο αριθμός αυτός έφτασε τα 224, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 128%. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 55%, από 86 σε 133 μονάδες την αντίστοιχη περίοδο.

Τα έσοδα από τα οχήματα του αμυντικού τομέα σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες αυξήθηκαν από 57 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 108 εκατ. ευρώ, καταδεικνύοντας τη σημασία της ανάπτυξης που βασίζεται στις εξαγωγές. Περίπου το 97% των εσόδων της Otokar από τον τομέα της άμυνας προέρχεται πλέον από πωλήσεις στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας πώς η διεθνής ζήτηση -ιδίως από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ- αναδιαμορφώνει τη θέση της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας.

Η σύμβαση με τη Ρουμανία από μόνη της παρέχει όχι μόνο μια σημαντική βάση εσόδων αλλά και ουσιαστική ορατότητα στις μελλοντικές παραγγελίες για τα επόμενα χρόνια. Στην πράξη, αυτό για τους Τούρκους απλοποιεί τον κεφαλαιακό προγραμματισμό, την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και τη σταθεροποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού. Και για τους δύο εταίρους, επιταχύνει την ενσωμάτωση των τουρκικών συστημάτων στα αμυντικά οικοσυστήματα συμμαχικών με το ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα παρέχει στη Ρουμανία μια πιο διαφοροποιημένη βάση προμηθειών σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή αμυντική ζήτηση αναμένεται να παραμείνει υψηλή.

Όμως, όπως έχουμε επισημάνει στο enikos.gr, αυτή δεν είναι η μόνη προμήθεια οπλικών συστημάτων της Ρουμανίας από την Τουρκία.

Η Ρουμανία ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι θα αγοράσει μια έτοιμη κορβέτα κλάσης Hisar από την Τουρκία για το Ναυτικό της.

Το πλοίο προορίζεται να βοηθήσει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, ιδίως της υπεράκτιας πλατφόρμας φυσικού αερίου Neptun Deep, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι η επείγουσα ανάγκη για τουλάχιστον ένα σύγχρονο πολεμικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα οδήγησε στην απόφαση να στραφεί στην Τουρκία για ταχεία προμήθεια.

Το συνολικό κόστος για την επίτευξη επιχειρησιακής ετοιμότητας εκτιμάται σε 265 εκατομμύρια ευρώ, εξαιρουμένου του κόστους του συστήματος Ναυτικών Πυραύλων Κρούσης (NSM).

Η τιμή αγοράς για το πλοίο στην τρέχουσα διαμόρφωσή του είναι περίπου 223 εκατομμύρια ευρώ.

Η παράδοση αναμένεται εντός έξι μηνών, μετά την οποία το πλοίο θα αναβαθμιστεί με συστήματα μάχης που έχει παραγγείλει το Ρουμανικό Ναυτικό.