Βουλή: Ψηφίζεται σήμερα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο – Ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους

Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που είχε ανακοινωθεί στη ΔΕΘ και φέρνει σημαντικές ελαφρύνσεις για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Από τον Ιανουάριο, εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν αυξημένο το καθαρό τους εισόδημα, καθώς μειώνονται οι συντελεστές φορολογίας, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Στους μεγάλους κερδισμένους συγκαταλέγονται οι νέοι εργαζόμενοι και ειδικά όσοι έχουν τουλάχιστον ένα παιδί, αφού η νέα κλίμακα, σε συνδυασμό με τις πρόσθετες μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων, οδηγεί σε ουσιαστική μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Για νέους έως 25 ετών, ο συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται, κάτι που σημαίνει ότι όσοι μπήκαν νωρίς στην αγορά εργασίας –όπως απόφοιτοι τεχνικών σχολών ή εργαζόμενοι φοιτητές– θα έχουν μηδενική ή σχεδόν μηδενική φορολογική επιβάρυνση. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών, καθώς εισοδήματα έως 20.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 9%.

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ουσιαστικά το καθαρό εισόδημα των νέων. Για εργαζόμενους έως 25 ετών, το όφελος αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς, καθώς η μείωση φόρου κυμαίνεται από 343 ευρώ (για εισοδήματα 10.000–11.000 ευρώ) έως 2.483 ευρώ (για αποδοχές 19.000–20.000 ευρώ). Για μισθωτούς μεταξύ 26 και 30 ετών, η φοροελάφρυνση μπορεί να φτάσει τα 1.300 ευρώ.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Νέος 25 ετών που εργάζεται στην εστίαση και έχει καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ το μήνα , θα δει μείωση φόρου 2.480 ευρώ , δηλαδή σχεδόν δύο επιπλέον μισθούς .

που εργάζεται στην και έχει καθαρές αποδοχές , θα δει , δηλαδή σχεδόν . Νέος 30 ετών, ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν έναν καθαρό μισθό.

Ακόμα μεγαλύτερο είναι το όφελος για νέα ζευγάρια με παιδιά, καθώς κάθε γονιός επωφελείται ξεχωριστά από τη μείωση των συντελεστών και σε εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ.

Για το κλιμάκιο 20.000 – 30.000 ευρώ, ο νέος συντελεστής ορίζεται στο 26%, δύο μονάδες χαμηλότερα από το σημερινό 28%. Αν το ζευγάρι έχει ένα παιδί, ο συντελεστής πέφτει στο 24%, με δύο παιδιά στο 22%, ενώ για τρίτεκνες οικογένειες μειώνεται στο 20%.

Για παράδειγμα, νέο ζευγάρι με ένα παιδί, όπου ο ένας γονιός έχει εισόδημα 24.000–25.000 ευρώ και ο άλλος 21.000–22.000 ευρώ, θα έχει συνολικό όφελος 1.080 ευρώ (600 ευρώ για τον πρώτο και 480 για τον δεύτερο). Αν πρόκειται για δίτεκνο νοικοκυριό, το όφελος αυξάνεται στα 1.620 ευρώ (900 + 720 ευρώ).

Τέλος, νέοι που κατοικούν σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, θα δουν τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους να μειώνεται κατά 50% το 2026, ενώ από το 2027 θα απαλλαγούν πλήρως. Το μέτρο αυτό λειτουργεί ως κίνητρο εγκατάστασης νέων ζευγαριών στην περιφέρεια, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση και την αναζωογόνηση της υπαίθρου.