Λαμίν Γιαμάλ: Με αποδοκιμάζουν επειδή είμαι πολύ σημαντικός παίκτης

Απάντηση σε όσους τον αποδοκιμάζουν στις εκτός έδρας αναμετρήσεις έδωσε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα, λίγο μετά την ισοπαλία των Καταλανών με τη Μπριζ (3-3) για το Champions League. Ο 18χρονος επιθετικός, που αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, στάθηκε στη στάση των οπαδών των αντιπάλων ομάδων απέναντί του, τονίζοντας πως οι αντιδράσεις τους είναι απόρροια της αξίας του μέσα στο γήπεδο.

«Αν με αποδοκιμάζουν είναι γιατί ξέρουν ότι είμαι ένας πολύ σημαντικός παίκτης μέσα στο γήπεδο. Αν ήμουν οποιοσδήποτε άλλος, δεν θα το έκαναν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο νεαρός άσος.

Ο Γιαμάλ ήταν αυτός που ισοφάρισε το σκορ σε 2-2 στο 61ο λεπτό, ενώ στο 77ο λεπτό από δική του σέντρα, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Τζιώλη και κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-3.

