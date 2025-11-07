Γαλλία: Ηγείται πρωτοβουλίας 2,5 δισ. δολαρίων για την προστασία των δασών του Κονγκό

Γαλλία: Ηγείται πρωτοβουλίας 2,5 δισ. δολαρίων για την προστασία των δασών του Κονγκό

Η Γαλλία ηγείται μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την προστασία του τροπικού δάσους του Κονγκό, όπως αποκαλύπτει έγγραφο που είδε το Reuters. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση και αποκατάσταση του δεύτερου μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο, σε μια προσπάθεια που ενδέχεται να επισκιάσει το φιλόδοξο σχέδιο της Βραζιλίας για τη διάσκεψη COP30.

Η πρωτοβουλία, που φέρει τον τίτλο «Η Διακήρυξη του Μπελέμ για τα Δάση της Λεκάνης του Κονγκό», υποστηρίζεται από τη Γερμανία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο και τη Βρετανία. Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο είναι γραμμένο στα γαλλικά και φέρει ημερομηνία 6 Νοεμβρίου, οι δωρητές δεσμεύονται να διαθέσουν περισσότερα από 2,5 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στους πόρους που θα διαθέσουν οι χώρες της Κεντρικής Αφρικής για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών τους.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχεδιάζουν επίσης να στηρίξουν την Αφρική στην αντιμετώπιση της αποψίλωσης μέσω τεχνολογίας, εκπαίδευσης και διεθνών συνεργασιών. Τα δάση του Κονγκό, μαζί με εκείνα του Αμαζονίου και της λεκάνης Μπρουνέι-Μεκόνγκ-Νοτιοανατολικής Ασίας, δέχονται ισχυρές πιέσεις από την επέκταση γεωργικών εκτάσεων, την υλοτομία και την εξόρυξη.

Η προστασία του Κονγκό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το δάσος αυτό απορροφά περισσότερους καθαρούς ρύπους αερίων του θερμοκηπίου από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Ωστόσο, η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της πρωτοβουλίας ενδέχεται να ανταγωνιστεί το σχέδιο της Βραζιλίας για το Tropical Forests Forever Facility (TFFF), που αποτελεί βασικό σημείο της ατζέντας του COP30.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, προωθεί το TFFF ως «το μέλλον της χρηματοδότησης για το κλίμα», προτείνοντας ετήσιες πληρωμές χωρίς όρους στις χώρες με τροπικά δάση, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες επιχορηγήσεις. Παρότι οι δύο πρωτοβουλίες διαφέρουν, η ταυτόχρονη παρουσία τους μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ή ανταγωνισμό, σύμφωνα με διπλωμάτη που γνωρίζει και τα δύο σχέδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νορβηγία έχει ήδη δεσμευθεί να διαθέσει 3 δισ. δολάρια στο TFFF, ενώ η Γαλλία έχει δηλώσει πως μπορεί να συνεισφέρει έως 500 εκατομμύρια ευρώ στη βραζιλιάνικη προσπάθεια.

Πηγή: Reuters

