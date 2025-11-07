Μικ Τζάγκερ: Aνέβασε φωτογραφίες από την Κνωσό – «Κάπου στη Μεσόγειο…»

Ο θρυλικός Μικ Τζάγκερ βρέθηκε στην Κρήτη και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι του με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones επισκέφθηκε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και ανασκαφές, δείχνοντας το ενδιαφέρον του για τον πολιτισμό και την ιστορία του νησιού.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Μικ Τζάγκερ ανάρτησε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κνωσό, ποζάροντας σε διαφορετικά σημεία του αρχαιολογικού χώρου. Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;», αφήνοντας ένα… μυστήριο γύρω από την τοποθεσία.

Η ανάρτηση του Μικ Τζάγκερ