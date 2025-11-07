Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα μείωσε την απόσταση από την Τσεχία

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα μείωσε την απόσταση από την Τσεχία

Η νίκη του ΠΑΟΚ, η επιτυχία του Παναθηναϊκού και η ισοπαλία της ΑΕΚ έφεραν σημαντικό όφελος για τη χώρα μας στη βαθμολογία της UEFA, μειώνοντας τη διαφορά από την Τσεχία.

Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, χαρίζοντας στην Ελλάδα 400 πόντους. Σε συνδυασμό με τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία της ΑΕΚ, η χώρα μας συγκέντρωσε συνολικά 1.000 βαθμούς την Πέμπτη (7/11).

Έτσι, η Ελλάδα έφτασε τους 40.312 πόντους και μείωσε κατά 200 τη διαφορά της από την Τσεχία, η οποία συγκέντρωσε λιγότερους βαθμούς αυτή την αγωνιστική. Το αποτέλεσμα αυτό κρατά τη χώρα μας στην 11η θέση της κατάταξης, συνεχίζοντας τη μάχη για μια καλύτερη θέση που θα προσφέρει περισσότερα ευρωπαϊκά εισιτήρια στις ελληνικές ομάδες τα επόμενα χρόνια.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 47.000 (+6.200– 3/5)

10. Τσεχία 43.100 (+5.600 – 4/5)

11. Ελλάδα 40.312 (+6.100 – 4/5)

12. Πολωνία 38.875 (+7.875 – 4/4)

13. Νορβηγία 38,187 (+5.000 – 2/5)

14. Δανία 37.481 (+7.625 – 2/4)

15. Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)

16. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)

17. Κύπρος 31.787 (+8.250- 3/5)

