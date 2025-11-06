Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στον Νέο Κόσμο, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξεκίνησε στην κουζίνα του σπιτιού, πιθανότατα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και εξαπλώθηκε γρήγορα στον χώρο. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με δέκα πυροσβέστες και τρία οχήματα να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε άλλα διαμερίσματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Ανοιχτή πρόσκληση Πιερρακάκη για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Διπλασιάζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα AI για δημιουργία βίντεο από κείμενο είναι πλέον διαθέσιμο σε Android

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:16 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία του γαμπρού του 39χρονου θύματος – Το άγριο επεισόδιο λίγους μήνες πριν από το μακελειό και οι φόβοι για συνέχιση της βεντέτας

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, μετά και την δημο...
22:07 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 6/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2985 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτής (6/11). Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
21:18 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Αλαλούμ για το τρένο στη Σίνδο – Διαφωνία Hellenic Train με ΟΣΕ για το αν μπήκε σε λάθος γραμμή

Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της Hellenic Train και του ΟΣΕ με αφορμή καταγγελίες ότι προαστιακ...
20:55 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Πώς οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δύο εμπλεκόμενους στο βίντεο με το καλάσνικοφ – Τι υποστήριξαν οι τραυματίες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με το πώς ταυτοποιήθηκαν οι δύο άντρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς