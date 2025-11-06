Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στον Νέο Κόσμο, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξεκίνησε στην κουζίνα του σπιτιού, πιθανότατα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και εξαπλώθηκε γρήγορα στον χώρο. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με δέκα πυροσβέστες και τρία οχήματα να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε άλλα διαμερίσματα.