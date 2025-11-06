Γαλλία: Έσκαβε στον κήπο του για να φτιάξει μια πισίνα και βρήκε… θησαυρό

Ένας άνδρας, στην Γαλλία, ανακάλυψε ράβδους χρυσού και νομίσματα αξίας περίπου 700.000 ευρώ, ενώ έσκαβε για να φτιάξει μια πισίνα στον κήπο του, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, ανακάλυψε αυτό το πλούσιο “εύρημα” στο σπίτι του στην πόλη Νεβίλ-συρ-Σον, έξω από τη Λυών, τον Μάιο και το ανέφερε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων.

Οι αξιωματούχοι εκεί μόλις αποφάσισαν ότι μπορούσε να τα κρατήσει, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι επρόκειτο για αρχαιολογικό θησαυρό, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αρχής.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις για το πώς βρέθηκε εκεί και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της γης είχε πεθάνει, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι πέντε ράβδοι και πολλά νομίσματα βρέθηκαν σε πλαστικές σακούλες, ανέφερε η περιφερειακή εφημερίδα Le Progres.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

