Το Καζακστάν εντάσσεται στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Καζακστάν θα ενταχθεί στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην προσπάθεια ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και μουσουλμανικών χωρών. Η δήλωση έγινε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ.

«Σύντομα θα ανακοινώσουμε την Τελετή Υπογραφής για να γίνει επίσημο, και υπάρχουν πολλές ακόμα χώρες που προσπαθούν να ενταχθούν σε αυτό το κλαμπ της ΔΥΝΑΜΗΣ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, δείχνοντας ότι επίκειται επίσημη επικύρωση της συμφωνίας.

Παρότι το Καζακστάν ήδη διατηρεί πλήρεις διπλωματικές σχέσεις και οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ, η συγκεκριμένη κίνηση έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς έρχεται να ενισχύσει το κύρος των «Συμφωνιών του Αβραάμ» και να προσδώσει νέα δυναμική στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Τοκάγεφ και τέσσερις ακόμη ηγέτες της Κεντρικής Ασίας στον Λευκό Οίκο, σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους σε μια περιοχή που παραδοσιακά επηρεάζεται από τη Ρωσία και όπου η Κίνα έχει αυξήσει τη δραστηριότητά της.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε δηλώσει νωρίτερα σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Φλόριντα ότι θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για σχετική ανακοίνωση, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα της χώρας. Το Axios ήταν το πρώτο μέσο που αποκάλυψε πως επρόκειτο για το Καζακστάν.

Σύμφωνα με δεύτερη πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι η ένταξη του Καζακστάν θα δώσει νέα ώθηση στις “Συμφωνίες του Αβραάμ”, των οποίων η επέκταση έχει επιβραδυνθεί εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να διευρύνει τις συμφωνίες που διαπραγματεύτηκε κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι αποτελούν βασικό επίτευγμα της εξωτερικής του πολιτικής.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν ήταν οι πρώτες χώρες που ανέπτυξαν σχέσεις με το Ισραήλ το 2020 στο πλαίσιο των «Συμφωνιών του Αβραάμ», ενώ ακολούθησε το Μαρόκο την ίδια χρονιά. Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος και για τη Σαουδική Αραβία, η οποία ενδέχεται να συμμετάσχει στο μέλλον, αν και το Ριάντ δεν δείχνει πρόθεση να προχωρήσει χωρίς μια συμφωνημένη πορεία προς την κρατική οντότητα των Παλαιστινίων.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 18 Νοεμβρίου, γεγονός που ενισχύει τις εικασίες για περαιτέρω διπλωματικές εξελίξεις.

Παράλληλα, και άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας, όπως το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν, που διατηρούν ήδη στενές σχέσεις με το Ισραήλ, θεωρούνται πιθανές να ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι, εντασσόμενες στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», οι οποίες αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επιτεύγματα της αμερικανικής διπλωματίας την τελευταία δεκαετία.

