Λίβανος: Kαταδικάζει τις ισραηλινές επιδρομές στο νότιο τμήμα της χώρας

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε τα νέα πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες, Πέμπτη, στο νότιο τμήμα της χώρας από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο θέσεις του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος Χεζμπολάχ, κατηγορώντας το πως επιδιώκει να επανεξοπλιστεί.

Ο στρατός του Λιβάνου, από την πλευρά του, έκρινε πως οι βομβαρδισμοί είχαν σκοπό «να εμποδιστεί η ολοκλήρωση» της ανάπτυξής του στην περιοχή, όπως προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, στον πόλεμο ανάμεσα στο κίνημα και στο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υπογραμμίζει ότι τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ανέφερε πως διατηρεί το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί μπροστά στην κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος Αούν κατήγγειλε τους βομβαρδισμούς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι απορρίπτει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της Βηρυτού.

Όσο περισσότερο ο Λίβανος «εκφράζει πως είναι ανοιχτός σε ειρηνικές διαπραγματεύσεις για να επιλυθούν οι εκκρεμείς διαφωνίες με το Ισραήλ, τόσο περισσότερο το Ισραήλ επιμένει στην επίθεσή του κατά της λιβανικής εθνικής κυριαρχίας», υπογράμμισε.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου σημείωνε χθες ότι οι αρχές του Ισραήλ «δεν έχουν απαντήσει (…) στην πρόταση για διαπραγμάτευση» του προέδρου Αούν.

Το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τερμάτισε τη σειρά πληγμάτων που είχε αρχίσει να εξαπολύει από το απόγευμα.

Είχε προηγουμένως διαμηνύσει στους κατοίκους τεσσάρων χωριών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από διάφορα κτίρια, διότι θα εξαπέλυε βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ.

Στο ένα από τα χωριά που βομβαρδίστηκαν, το Τάιρ Ντέμπα, τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, το οποίο νωρίτερα έκανε λόγο για έναν νεκρό σε άλλο πλήγμα στον νότο.

Η Χεζμπολάχ απηύθυνε χθες «ανοιχτή επιστολή» στον λαό και στους ηγέτες του Λιβάνου, στην οποία τόνισε πως «τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, «επαναβεβαιώνουμε το νόμιμο δικαίωμά μας» να «αμυνθούμε έναντι ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δεν σταματά τις επιθέσεις του», πρόσθεσε η παράταξη, επιμένοντας πως αντιτίθεται σε «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση με το Ισραήλ».

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ ανέφερε στο AFP ότι η ανοιχτή επιστολή δημοσιοποιήθηκε αφού απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Αιγύπτου, που επισκέφθηκαν πρόσφατα τον Λίβανο, πίεσαν την κυβέρνηση στη Βηρυτό να αρχίσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Οι δύο χώρες παραμένουν, από τεχνική άποψη, σε εμπόλεμη κατάσταση.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ πως αποπειράται να «επανεξοπλιστεί». Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του, Ισραέλ Κατς, παράλληλα πρόσαψε στον κ. Αούν ότι «σέρνει τα πόδια» όσον αφορά τον αφοπλισμό του κινήματος.

Ως τώρα, οι επαφές των δύο χωρών γίνονται μόνο μέσω του μηχανισμού επίβλεψης της κατάπαυσης του πυρός, στον οποίο συμμετέχουν, πέρα από αντιπροσωπείες τους, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και ο ΟΗΕ.

Ο μηχανισμός αυτός συνεδριάζει τακτικά στο γενικό αρχηγείο των κυανόκρανων στον νότιο Λίβανο, πλην όμως χωρίς οι δύο χώρες να συνομιλούν απευθείας.

Η Χεζμπολάχ βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στις αρχές του Λιβάνου για να την αφοπλίσουν — κάτι που απορρίπτει το σιιτικό κίνημα.

Με βάση το σχέδιο για τον αφοπλισμό, ο λιβανικός στρατός πρέπει, καταρχάς, να ολοκληρώσει τον αφοπλισμό των μαχητών της Χεζμπολάχ στον νότο ως το τέλος της χρονιάς και, κατόπιν, κατά στάδια, στην υπόλοιπη επικράτεια.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, καταδικάζοντας επίσης τις επιθέσεις του Ισραήλ, ανέφεραν πως στόχο έχουν να «υπονομεύσουν τη σταθερότητα του Λιβάνου», να συνεχίσουν την «απειλή κατά του λιβανικού λαού» και «να εμποδίσουν την ανάπτυξη» μονάδων του, όπως προβλεπόταν στη «συμφωνία για τη διακοπή των εχθροπραξιών».

Η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL) ανέφερε πως το νέο κύμα βομβαρδισμών «υπονομεύει την πρόοδο» που είχε σημειωθεί για να εξευρεθεί «πολιτική και διπλωματική λύση».

Ο διεθνής οργανισμός, από την πλευρά του, κάλεσε «για ακόμη μια φορά τα μέρη να τηρήσουν την αναστολή των εχθροπραξιών και να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αμάχους», διά χειλέων του αναπληρωτή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, Φαρχάν Χακ.

Στο Ισραήλ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε πως λαμβάνονται τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η τήρηση της κατάπαυσης του πυρός στον νότιο Λίβανο, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι «το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται όλα τα σύνορά του».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP