Βέλγιο: Ανεστάλη η λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών λόγω… drone – Δείτε βίντεο

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του το βράδυ της Πέμπτης (6/11), έπειτα από τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skeyes.

Η απόφαση ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου, το οποίο αποφάσισε τη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία του εναέριου χώρου, έπειτα από πολλαπλές εισβολές drones τις τελευταίες ημέρες. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτικές βάσεις αλλά και κοντά στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Λιέγης, τα οποία αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Ο υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν δήλωσε ότι προτίθεται να παρουσιάσει σχέδιο αντιμετώπισης των drones, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Όπως τόνισε, οι επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου φαίνεται να αποτελούν μέρος συντονισμένης επιχείρησης από “επαγγελματίες”, με σκοπό να προκαλέσουν πανικό και να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

