Τραμπ: Η Νάνσι Πελόζι είναι μια «κακιά γυναίκα» που δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της

Το πόσο υπέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ από την πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, ηγετική φυσιογνωμία στον χώρο του Δημοκρατικού Κόμματος, αποκάλυψε στην ουσία ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την παραίτησή της από την πολιτική.

Όταν για πρώτη φορά του ζήτησαν οι δημοσιογράφοι την γνώμη του για την αποχώρηση της Πελόζι, ο Τραμπ απάντησε: «Υπέροχο πράγμα για την Αμερική». Και δεν σταμάτησε εκεί, σε επόμενο σχόλιό του, για την ανακοίνωση της Δημοκρατικής βουλευτού ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της θητείας της το 2027, ο πρόεδρος των ΗΠΑ την χαρακτήρισε «κακιά γυναίκα» που δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της.

«Χαίρομαι που αποσύρεται. Νομίζω ότι προσέφερε σπουδαία υπηρεσία στη χώρα με την απόφασή της να αποσυρθεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της πρώην πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Πελόζι είναι σφοδρή επικρίτρια του Τραμπ από την προηγούμενη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο.