Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Το τελευταίο διάστημα βιώνω επίπεδα στρες που δεν έχω ξαναζήσει»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έχει ένα κοινό που την λατρεύει και παρακολουθεί φανατικά τις αναρτήσεις της στο Instagram, μέσα από τις οποίες παίρνει μία «γεύση» από τη ζωή της. Την Πέμπτη (6/11), η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέβασε ορισμένα βίντεο με την μορφή των stories.

Στη διάρκεια των αναρτήσεών της, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μιλάει και για την δυσκολία που αντιμετωπίζει με το θέμα του ύπνου, ενώ σε ένα από τα βίντεο της, έχει προσθέσει ένα κείμενο.

Η influencer και επιχειρηματίας στο κείμενό της έχει γράψει: «Συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μου το τελευταίο διάστημα, που γνωρίζουν ελάχιστοι που είναι στη ζωή μου!

Το τελευταίο διάστημα βιώνω επίπεδα στρες που δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή μου, και δυσκολεύομαι να τα διαχειριστώ όπως έκανα παλαιότερα. Νιώθω ότι η ψυχική μου αντοχή έχει πιεστεί περισσότερο από ποτέ.

Όμως, θα παλέψω! Ξανά και ξανά! Όπως έχω μάθει να επιβιώνω! Δεν τα παρατάω».