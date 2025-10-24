Δήμητρα Αλεξανδράκη: Η φωτογραφία με το νυφικό και το μήνυμα για το τέλος της σχέσης της

Δήμητρα Αλεξανδράκη
Φωτογραφία: Instagram/dimitraalexandraki1

Λίγες ημέρες μετά την ειλικρινή της εξομολόγηση για τον χωρισμό της, η Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, στην οποία το γνωστό μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφία της με νυφικό, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα.

Δήμητρα Αλεξανδράκη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Ανεβαίνει η πίεσή μου. Έχω προσπαθήσει να το εξηγήσω 1 εκατ. φορές»

«Ήταν ένα όμορφο παραμύθι, αλλά κάθε ιστορία έχει ένα τέλος… Αυτό τελείωσε την κατάλληλη στιγμή. (Τουλάχιστον για μένα)» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης η Δήμητρα Αλεξανδράκη, αφήνοντας να εννοηθεί πως έχει πλέον γυρίσει σελίδα στη ζωή της.

Η ανάρτηση ήρθε λίγο μετά το βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube, όπου μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

«Όταν χάνεται κάπου η συνεννόηση, καλύτερα να σταματάς μία σχέση, από το να φτάσεις σε σημεία πολύ άσχημα με έναν άνθρωπο που έχεις ζήσει πάρα πολύ όμορφα. Η αγάπη παραμένει, απλά χωρίζουν οι δρόμοι μας. Και ο καθένας τη ζωή του. Από μακριά, θα χαιρετηθούμε, θα μιλήσουμε, αλλά ως εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε ακόμη για τη σημασία του σεβασμού και της αξιοπρέπειας στις σχέσεις, στέλνοντας ένα μήνυμα ενδυνάμωσης προς τις γυναίκες που δυσκολεύονται να αφήσουν πίσω κάτι που δεν τις κάνει ευτυχισμένες:

«Από εγωισμό δεν πρέπει να μείνεις ποτέ σε μία σχέση. Όταν έχεις τον εγωισμό, σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον άλλον. Όταν κάπου εγώ δεν περνάω καλά, απλά φεύγω, αποχωρώ ωραία και αξιοπρεπέστατα».

02:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

