Δήμητρα Αλεξανδράκη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Ανεβαίνει η πίεσή μου. Έχω προσπαθήσει να το εξηγήσω 1 εκατ. φορές»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δήμητρα Αλεξανδράκη
Φωτογραφία: Instagram/dimitraalexandraki1

Για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο προσωπικό κανάλι της στο YouTube. Πολλοί είναι εκείνοι που έλεγαν ότι μετά τον χωρισμό Τούνη- Αλεξάνδρου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη απομακρύνθηκε από τον επιχειρηματία με τον οποίο διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

«Είμαστε μια χαρά με τον Δημήτρη, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Ό, τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό. Δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη. Έχω προσπαθήσει να το ξεκαθαρίσω ένα εκατομμύριο φορές και όλο φαίνεται αλλιώς. Τώρα είναι όλα μια χαρά», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Για τα δημοσιεύματα που εξακολούθησαν να αναφέρουν πως έχουν δώσει τέλος στη φιλία τους: «Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω ρε φίλε; Ανεβαίνει η πίεσή μου! Έχω προσπαθήσει να το εξηγήσω ένα εκατομμύριο φορές. Κόβουν, ράβουν, και φαίνομαι σαν εκπρόσωπος του πρώην ζευγαριού. Μουτζώνω εμένα που μιλάω».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παροξυσμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία – PNH: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή τη σπάνια και δύσκολα διαγνώσιμη αλλά α...

Ρευματικές Παθήσεις: Κύρια αιτία χρόνιου πόνου και αναπηρίας στην Ευρώπη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι φέρνει «η άνοδος στη Super League 1» των αγορών

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε αρχίζουν οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Επιτεύχθηκε πολυτροπική κβαντική εμπλοκή μέσω μηχανικής διάχυσης

Google αναβαθμίζει διακριτικά το Chrome για 3 δισεκατομμύρια χρήστες Android και υπολογιστών
περισσότερα
11:02 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σε κέφια η Μαρία Μενούνος: Τραγουδάει με τον πατέρα της κομμάτι του Πασχάλη Τερζή- Δείτε βίντεο

Η Μαρία Μενούνος και ο πατέρας της το… έριξαν στο τραγούδι και μάλιστα επέλεξαν ελληνικό κομμά...
10:21 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Κέιτι Πέρι – Tζάστιν Τριντό: Τρυφερά στιγμιότυπα στην Καλιφόρνια – Αγκαλιές και φιλιά επιβεβαιώνουν τη σχέση τους

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kέιτι Πέρι και ο πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά, Tζάστιν Τριντό, φα...
09:46 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Παπαγεωργίου: «Ένα παιδί αλλάζει τις ισορροπίες – Αν η ρωγμή δεν γιατρεύεται, πρέπει να χωρίσεις»

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου μίλησε στην εκπομπή «Μαμα-δες» με την Πέννυ Μπαλτατζή, για τις αλλαγές ...
06:08 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Συγκλονίζει ο Ρένος Χαραλαμπίδης: «Δηλητηριάστηκα στο θέατρο πριν από την παράσταση και κάηκαν οι φωνητικές μου χορδές»

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης βρέθηκε καλεσμένος της Κέλλυς Βρανάκη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» της Ε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης