Δήμητρα Αλεξανδράκη για Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Ανεβαίνει η πίεσή μου. Έχω προσπαθήσει να το εξηγήσω 1 εκατ. φορές»

Για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο προσωπικό κανάλι της στο YouTube. Πολλοί είναι εκείνοι που έλεγαν ότι μετά τον χωρισμό Τούνη- Αλεξάνδρου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη απομακρύνθηκε από τον επιχειρηματία με τον οποίο διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

«Είμαστε μια χαρά με τον Δημήτρη, δεν πέφτει λόγος σε κανέναν. Ό, τι είχε συμβεί ήταν μεταξύ μας, προσωπικό. Δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα Τούνη. Έχω προσπαθήσει να το ξεκαθαρίσω ένα εκατομμύριο φορές και όλο φαίνεται αλλιώς. Τώρα είναι όλα μια χαρά», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Για τα δημοσιεύματα που εξακολούθησαν να αναφέρουν πως έχουν δώσει τέλος στη φιλία τους: «Πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω ρε φίλε; Ανεβαίνει η πίεσή μου! Έχω προσπαθήσει να το εξηγήσω ένα εκατομμύριο φορές. Κόβουν, ράβουν, και φαίνομαι σαν εκπρόσωπος του πρώην ζευγαριού. Μουτζώνω εμένα που μιλάω».