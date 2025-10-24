Εμανουέλ Μακρόν: Έχουν γίνει θετικά βήματα στη συμφωνία ΕΕ – Μερκοσούρ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη (23/10)ότι είναι πολύ νωρίς για να εκφράσει η Γαλλία μια σταθερή άποψη σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ, αλλά ότι έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ζώνη Μερκοσούρ, αποτελείται από τις έξι μεγάλες αγορές της Νότιας Αμερικής: Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βενεζουέλα και Βολιβία.

H Γαλλία, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή της στη συμφωνία, ενθαρρύνθηκε από την προτεινόμενη ρήτρα διασφάλισης και τον καλύτερο έλεγχο των τροφίμων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά περιμένει να ολοκληρωθεί η εργασία.

«Σήμερα, η γαλλική κυβέρνηση, όπως και οι άλλες, περιμένει τις απαντήσεις. Όμως, όλα αυτά κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για την προστασία των πιο εκτεθειμένων τομέων, αλλά και των ευρωπαίων καταναλωτών», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Πηγή: Reuters