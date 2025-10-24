Εμανουέλ Μακρόν: Έχουν γίνει θετικά βήματα στη συμφωνία ΕΕ – Μερκοσούρ

Enikos Newsroom

διεθνή

Εμανουέλ Μακρόν: Έχουν γίνει θετικά βήματα στη συμφωνία ΕΕ – Μερκοσούρ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη (23/10)ότι είναι πολύ νωρίς για να εκφράσει η Γαλλία μια σταθερή άποψη σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ, αλλά ότι έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ζώνη Μερκοσούρ, αποτελείται από τις έξι μεγάλες αγορές της Νότιας Αμερικής: Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βενεζουέλα και Βολιβία.

H Γαλλία, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή της στη συμφωνία, ενθαρρύνθηκε από την προτεινόμενη ρήτρα διασφάλισης και τον καλύτερο έλεγχο των τροφίμων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά περιμένει να ολοκληρωθεί η εργασία.

«Σήμερα, η γαλλική κυβέρνηση, όπως και οι άλλες, περιμένει τις απαντήσεις. Όμως, όλα αυτά κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για την προστασία των πιο εκτεθειμένων τομέων, αλλά και των ευρωπαίων καταναλωτών», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:10 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μέση Ανατολή: Τέσσερις νεκροί σε νέα ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον ανατολικό και νότιο Λίβανο, ...
00:55 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει βέβαιος πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης που εξετάστ...
23:16 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Εγκατέλειψε το καρότο και πήρε το μαστίγιο έναντι της Ρωσίας, αλλά τα ρωσικά ΜΜΕ αισιοδοξούν – «Για πόσο ακόμα;»

Πριν από μία εβδομάδα μπορεί και να ζούσαμε τη Μέρα της Μαρμότας. Μέσα σε απειλές των ΗΠΑ να α...
22:01 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Λευκός Οίκος: «Δεν έχει φύγει από το τραπέζι μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν»

Μια συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς