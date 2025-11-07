Τηλεθέαση (6/11): Άγιος Έρωτας, Γη της Ελιάς και οι εκπλήξεις της prime time

Τα ποσοστά τηλεθέασης από τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις για την prime time της Πέμπτης (6/11), τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Η σειρά Άγιος Έρωτας βρέθηκε στην πρώτη θέση.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Άγιος Έρωτας 12,8% Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 11,9% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,8% First Dates 9,7% Γη της Ελιάς 9,3% Hotel Elvira 8,9% The Floor 8,7% Το παιδί 2,2% Real View 2,1% Στην πίεση 1,3%

Γενικό Σύνολο