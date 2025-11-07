Τηλεθέαση (6/11): Άγιος Έρωτας, Γη της Ελιάς και οι εκπλήξεις της prime time

Enikos Newsroom

Media

Αγιος Έρωτας

Τα ποσοστά τηλεθέασης από τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις για την prime time της Πέμπτης (6/11), τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Η σειρά Άγιος Έρωτας βρέθηκε στην πρώτη θέση.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 12,8%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 11,9%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,8%
First Dates 9,7%
Γη της Ελιάς 9,3%
Hotel Elvira 8,9%
The Floor 8,7%
Το παιδί 2,2%
Real View 2,1%
Στην πίεση 1,3%

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Άγιος Έρωτας 20,7%
Γη της Ελιάς 17,2%
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 15,2%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,4%
Hotel Elvira 9,4%
First Dates 8,3%
The Floor 7%
Το παιδί 2,8%
Real View 2,4%
Στην πίεση 2,2%

