Τηλεθέαση (6/11): Άγιος Έρωτας, Γη της Ελιάς και οι εκπλήξεις της prime time

Τα ποσοστά τηλεθέασης από τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις για την prime time της Πέμπτης (6/11), τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.
Η σειρά Άγιος Έρωτας βρέθηκε στην πρώτη θέση.
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Άγιος Έρωτας
|12,8%
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|11,9%
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|9,8%
|First Dates
|9,7%
|Γη της Ελιάς
|9,3%
|Hotel Elvira
|8,9%
|The Floor
|8,7%
|Το παιδί
|2,2%
|Real View
|2,1%
|Στην πίεση
|1,3%
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Άγιος Έρωτας
|20,7%
|Γη της Ελιάς
|17,2%
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|15,2%
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|10,4%
|Hotel Elvira
|9,4%
|First Dates
|8,3%
|The Floor
|7%
|Το παιδί
|2,8%
|Real View
|2,4%
|Στην πίεση
|2,2%