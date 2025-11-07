Δώρισε αίμα και η ζωή της ήρθε πάνω – κάτω – «Ανακάλυψα ένα καλά κρυμμένο οικογενειακό μυστικό»

Έδωσε αίμα και ανακάλυψε ένα οικογενειακό μυστικό δεκαετιών που άλλαξε όσα ήξερε για τον εαυτό της. Φωτογραφία: Freepik

Πριν από πέντε χρόνια, εν μέσω της πανδημίας, η TikToker @montanagrl4066 αποφάσισε να κάνει το καθήκον της και να δωρίσει αίμα, καθώς τότε υπήρχε μεγάλη έλλειψη.

Δεν είχε ιδέα όμως ότι αυτή η απλή πράξη καλοσύνης θα αποκάλυπτε ένα οικογενειακό μυστικό δεκαετιών — κι ότι όσα ήξερε για τον εαυτό της επρόκειτο να αλλάξουν για πάντα.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν ήξερε καν ποια ήταν η ομάδα αίματός της. Όταν πήγε να δώσει αίμα, της είπαν πως έχει ομάδα Β θετικό — μια ομάδα αίματος που είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τους ασθενείς με καρκίνο.  Για να έχουμε μια εικόνα, η TikToker @montanagrl4066 είναι η μικρότερη στην οικογένειά της.

Όταν γεννήθηκε, είχε ήδη μια αδερφή 18 ετών, μία 17 ετών, μία 16 ετών, έναν αδερφό στην προεφηβεία και μία αδερφή 9 ετών.

Μετά τη δωρεά αίματος, μιλώντας στο τηλέφωνο με μία από τις αδερφές της, αποφάσισε να τη ρωτήσει ποια είναι η δική της ομάδα αίματος.

Εκείνη της απάντησε πως είναι Α θετικό. Την επόμενη εβδομάδα, μίλησε με μια άλλη αδερφή — και, έκπληκτη, έμαθε ότι κι εκείνη ήταν Α θετικό.

Η απορία μεγαλώνει

Όσο περνούσε η ώρα, η σύγχυσή της μεγάλωνε.

Έτσι, άρχισε να τηλεφωνεί και στα υπόλοιπα αδέλφια της, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι όλοι ήταν… Α θετικό!

Ο γαμπρός της, ψάχνοντας, βρήκε την ταυτότητα του πατέρα τους από τον στρατό και της είπε ότι κι εκείνος είχε ομάδα αίματος Ο θετικό.

Και η μητέρα;

Εκείνη την περίοδο, η μητέρα της ήταν πια στα ογδόντα και έπασχε από άνοια.

Ζούσε με τη μεγαλύτερη αδερφή, οπότε η @montanagrl4066 τηλεφώνησε για να της μιλήσει.

Όταν τη ρώτησε ποια είναι η ομάδα αίματός της, η μητέρα απάντησε πως είναι… Α θετικό. Τελικά, η @montanagrl4066 άρχισε να πανικοβάλλεται, πιστεύοντας πως ίσως να μην ήταν βιολογικό παιδί των γονέων της.

Αφού έκλεισε το τηλέφωνο με την αδερφή της, συζήτησε το θέμα με τον σύζυγό της, προσπαθώντας να βγάλει άκρη.

Μια ανατροπή στο τηλέφωνο

Είκοσι λεπτά αργότερα, η αδερφή της την κάλεσε ξανά, λέγοντάς της ότι η μητέρα τους είχε κάνει λάθος — και ότι πίστευε πως στην πραγματικότητα ήταν ομάδα αίματος ΑΒ θετικό.

Η TikToker δεν πείστηκε απόλυτα, ωστόσο αποδέχθηκε την απάντηση, καθώς τη βοήθησε να ηρεμήσει. Στο τέλος, η μητέρα της μετακόμισε στο σπίτι της και έζησαν μαζί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της ζωής της.

Το τεστ DNA που τα ανέτρεψε όλα

Περίμενε μέχρι να φύγει από τη ζωή η μητέρα της για να κάνει το τεστ DNA. Έκανε το τεστ, το έστειλε και περίμενε τα αποτελέσματα.

«Έρχεται το email, βλέπω τα αποτελέσματα και λέω, χμ…», θυμάται η ίδια.

«Ό,τι μου είχαν πει μια ζωή — ότι είμαστε Γερμανοί, Γάλλοι, Ιρλανδοί, Σκοτσέζοι — δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα!»

Η μεγαλύτερη αδερφή της βρέθηκε να ταιριάζει γενετικά μαζί της μόνο κατά 32%, ενώ αν ήταν πραγματικά αδερφές με τους ίδιους γονείς, το ποσοστό θα έπρεπε να είναι περίπου 50%.

Υποψίες και θεωρίες

Τώρα, η ίδια αναρωτιέται αν μία από τις αδερφές της έμεινε έγκυος όταν ήταν στο λύκειο και οι γονείς της αποφάσισαν να τη μεγαλώσουν σαν δικό τους παιδί — ή αν, τελικά, ο πατέρας της είχε εξωσυζυγική σχέση.

Στο TikTok, οι χρήστες έσπευσαν να καταθέσουν τις δικές τους θεωρίες στα σχόλια.

«Βάζω στοίχημα ότι η αδερφή σου είναι η μητέρα σου. Κάνε την να κάνει τεστ DNA για να το αποδείξει. Αν αρνηθεί, τότε έχεις ήδη την απάντησή σου», έγραψε ένας χρήστης.

«Αν η αδερφή σου είχε κάνει παιδί, δε θα θυμόταν κάποιος από τα υπόλοιπα αδέλφια ότι ήταν έγκυος; Και τι γίνεται με την πιθανότητα η μητέρα σου να είχε εξωσυζυγική σχέση;» σχολίασε ένας άλλος.

«Μόλις άρχισες να μιλάς, είπα αμέσως πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη αδερφή σου. Και όταν είπες ότι η αδερφή σου σε πήρε πίσω… μία από τις μεγαλύτερες αδερφές σου είναι η μητέρα σου», σχολίασε ένας τρίτος χρήστης.

