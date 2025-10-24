Άνω Λιόσια: Βίντεο – ντοκουμέντο από διάρρηξη σε ψητοπωλείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

διάρρηξη ψητοπωλείο στα Άνω Λιόσια

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η δράση διαρρηκτών που εισέβαλαν σε ψητοπωλείο στα Άνω Λιόσια.

Φορώντας μαύρες κουκούλες, χειρουργικές μάσκες και γάντια οι τρεις κακοποιοί παραβιάζουν την πόρτα και εισβάλλουν στο κατάστημα, που βρίσκεται στην πλατεία Μητροπόλεως.  Έχουν χωρίσει τους ρόλους τους. Ο ένας εξ’ αυτών στέκεται στην πόρτα και κρατάει τσίλιες, ενώ οι άλλοι δύο πλησιάζουν το ταμείο και το παραβιάζουν με διαρρηκτικό εργαλείο.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος οι θρασύτατοι κλέφτες άρπαξαν τις εισπράξεις της ημέρας και ένα κινητό τηλέφωνο μεγάλης αξίας.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ

