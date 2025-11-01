Τηλεθέαση (31/10): «Σάρωσε» το «Σόι σου» με εντυπωσιακά ποσοστά – Πού κινήθηκε ο ανταγωνισμός

«Σάρωσε» η σειρά «Το σόι σου» στους πίνακες της τηλεθέασης με το comeback του το βράδυ της Παρασκευής στον ALPHA.

Έπειτα από 6 χρόνια, η οικογενειακή κωμωδία επέστρεψε με νέα επεισόδια και το κοινό την υποδέχτηκε με προσμονή και θέρμη.

Στο δυναμικό κοινό η σειρά σημείωσε το εντυπωσιακό 39,7%, αγγίζοντας μάλιστα σε τέταρτο το 45,4%.

Ακολούθησε η πρεμιέρα του «Γιατρού», με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, που πήρε γερή “πάσα” και κράτησε τον Alpha στο 18,1%.

Την ίδια ώρα, απέναντι το GNTM έδινε 12,7% στο Star και η “Γη της Ελιάς” 9,9% στο MEGA, ενώ σε χαμηλά μονοψήφια περιορίστηκαν το τηλεπαιχνίδι της Ευγενίας Σαμαρά (1,5%) και το φινάλε της σειράς “Απαραίτητο Φως” (1,2%) για λογαριασμό της ΕΡΤ.

Παρόμοια η εικόνα και στο γενικό σύνολο, εκεί όπου το «Σόι» σημείωσε 37,5% (44,1% στις 21:30-21:45) έναντι 19,7% που σημείωσε η «Γη της Ελιάς». Στο 15,3% η πρεμιέρα του “Γιατρού” και στο 9,4% το GNTM.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το Σόι Σου – 39,7%

Ο Γιατρός – 18,1%

GNTM – 12,7%

Γη της Ελιάς – 9,9%

Στην Πίεση – 1,5%

Απαραίτητο Φως – 1,2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το Σόι Σου – 37,5%

Γη της Ελιάς – 19,7%

Ο Γιατρός – 15,3%

GNTM – 9,4%

Στην Πίεση – 1,8%

Απαραίτητο Φως – 1,3%