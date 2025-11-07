Επείγουσα προκαταρκτική από την Εισαγγελέα Βόλου για τις καταγγελίες Σούντγκρεν για «στημένους» αγώνες

Την παρέμβαση του διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας Λάμπρου Τσόγκα προκάλεσε η καταγγελία του Σουηδού αμυντικού και πρώην ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ Βόλος, Ντάνιελ Σούντγκρεν περί στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ο κ. Σούντγκρεν που πέρυσι αγωνιζόταν στην Super League με την ποδοσφαιρική ομάδα του Βόλου, μιλώντας για τα περσινά play out στο podcast Lundh (όπως αποδίδει τα λεγόμενά του η “Expressen”) έκανε λόγο για «στημένους αγώνες κατά την περίοδο που αγωνιζόταν στον Βόλο».

Ειδικότερα αναφέρθηκε στα παιχνίδια ανάμεσα σε Βόλο και Πανσερραϊκό στα play out της περασμένης περιόδου, όπου το σκορ διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο (κέρδισαν με 3-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια στην έδρα τους) σε βάρος της Καλλιθέας (Athens Kallithea FC) η οποία υποβιβάστηκε. Προκάλεσε έτσι τις αντιδράσεις των ΠΑΕ, Βόλου και Πανσερραϊκού, που θα στραφούν νομικά εναντίον του 35χρονου αθλητή με μηνύσεις, για συκοφαντική δυσφήμηση, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Οι δηλώσεις του Σουηδού αμυντικού προκάλεσαν την παρέμβαση του κ. Τσόγκα, ο οποίος παρήγγειλε χθες στη διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτής – σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας» – θα διερευνηθεί παράβαση του νόμου (2725/1999) περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και ειδικότερα του άρθρου 132 που αφορά στο αδίκημα της «δωροδοκίας – δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κληθούν να καταθέσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, όπως θα κληθεί να καταθέσει, ως μάρτυρας και ο Σουηδός αμυντικός, μέσω της διαδικασίας διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας. Τέλος στα συγκεκριμένα παιχνίδια θα διερευνηθούν και οι στοιχηματικές αποδόσεις.