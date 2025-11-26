Χονγκ Κονγκ: Συλλυπητήρια από τον πρόεδρο Σι για την φωτιά σε ουρανοξύστες – Απεγκλωβίστηκαν πάνω από 700 άτομα

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να “καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια” για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα πολυκατοικιών και η οποία έχει προκαλέσει ως τώρα τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης, ωστόσο οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που δεν τους επιτρέπουν να προχωρήσουν μέσα στα κτίρια.

“Ο Σι Τζίνπινγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά σε οικιστικό τομέα της περιοχής Τάι Πο, στα Νέα Εδάφη, του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του πυροσβέστη που πέθανε κατά την άσκηση των καθηκόντων του”, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο πρόεδρος “εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους επλήγησαν από την καταστροφή, και ζήτησε να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες ώστε να κατασβεστεί η φωτιά και να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες και οι υλικές ζημιές”, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

700 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί

Περισσότεροι από 700 κάτοικοι που ζούσαν στο συγκρότημα διαμερισμάτων του Χονγκ Κονγκ που καίγεται έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Ευνίκη Τσαν Χάου-μαν, περιφερειακή υπάλληλος του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων για την περιοχή Τάι Πο.

Το Wang Fuk Court, το συγκρότημα δημόσιων κατοικιών που τυλίχθηκε στις φλόγες, αποτελείται από οκτώ πολυώροφους πύργους και φιλοξενεί περισσότερους από 4.000 ανθρώπους. Πολλοί από τους κατοίκους είναι συνταξιούχοι, με περίπου το 36% των κατοίκων να είναι 65 ετών και άνω, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης.

Και οι οκτώ πύργοι έχουν τουλάχιστον 31 ορόφους, παρέχοντας σχεδόν 2.000 κατοικίες, σύμφωνα με την Centaline Property Agency.

Η δεύτερη φωτιά σε κτίριο με σκαλωσιές μπαμπού

Η πυρκαγιά της Τετάρτης είναι η δεύτερη σε λιγότερο από δύο μήνες σε κτίριο του Χονγκ Κονγκ που είναι καλυμμένο με μπαμπού σκαλωσιές. Στα μέσα Οκτωβρίου, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή του Χονγκ Κονγκ, με τις αρχές να αναφέρουν ότι η πυρκαγιά πιθανότατα προκλήθηκε από αποτσίγαρο.

Οι σκαλωσιές από μπαμπού — μια αρχαία τεχνική κατασκευής που χρησιμοποιείται ευρέως στο Χονγκ Κονγκ — έχουν τεθεί υπό αυξανόμενη κριτική όσον αφορά την ασφάλεια και την ανθεκτικότητά τους, παρά το γεγονός ότι παραμένουν μια βασική μέθοδος για την κατασκευή και την επισκευή κτιρίων στην πυκνοκατοικημένη πόλη.

Οι πυροσβέστες εργάζονται απεγνωσμένα για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές σε πολυώροφα κτίρια στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, ενώ παράλληλα προσπαθούν να προσεγγίσουν τους κατοίκους που έχουν παγιδευτεί μέσα στα κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, αναπληρωτής διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χονγκ Κονγκ, παρέθεσε νωρίτερα τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις προσπάθειες των πρώτων ανταποκριτών.

Όπως είπε, οι υψηλές θερμοκρασίες εμποδίζουν τις προσπάθειες διάσωσης: Οι πυροσβέστες που προσπαθούν να φτάσουν στους ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στους επάνω ορόφους των κτιρίων που καίγονται αντιμετωπίζουν «εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες» μέσα στους πύργους, σύμφωνα με τον Τσαν.

Οι αρχές καλούν τους παγιδευμένους κατοίκους να επικοινωνήσουν. Ο Τσαν κάλεσε όσους εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι να κλείσουν όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και να τα σφραγίσουν με ταινία και υγρές πετσέτες. Ζήτησε επίσης από τους παγιδευμένους κατοίκους να καλέσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ και να αναφέρουν σε ποιο διαμέρισμα βρίσκονται.

Κίνδυνοι από τα συντρίμμια της πυρκαγιάς

Οι ομάδες που προσπαθούν να σβήσουν την τεράστια πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες, δήλωσε ο Τσαν. «Τα συντρίμμια και οι σκαλωσιές του κτιρίου που έχει πληγεί πέφτουν, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για το προσωπικό μας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή», είπε.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ αποτίουν φόρο τιμής στον πυροσβέστη που σκοτώθηκε σήμερα, Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Tai Po, ονομάζοντάς τον Ho Wai-ho. Ο υπουργός Ασφάλειας, Tang Ping-keung, είπε ότι ο Ho τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.