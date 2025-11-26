Σφοδρή κόντρα Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή για τον Καραναστάση: «Είστε γνήσιος ψεύτης» – «Σταμάτα ανάγωγη» – ΒΙΝΤΕΟ

Άγρια κόντρα ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την επιστολή παραίτησης του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για να διαψεύσει τα περί διορισμού του κ. Καραναστάση από την ίδια του, στη θέση της Λένας Δημοπούλου που είχε βγει πρώτη στο ψηφοδέλτιο της Α’ Αθήνας, διάβασε επιστολή της τελευταίας, που ζητούσε και από τον υπουργό Υγείας να μην επικαλείται το όνομά της.

Η κα Κωνσταντοπούλου αναμετάδωσε από το βήμα της Ολομέλειας, το βίντεο που έχει ανεβάσει στο TikTok κατά κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση Καραναστάση προκαλώντας την έντονη αντίδραση του προεδρείου.

Βιλιάρδος: Δεν επιτρέπεται αυτό. Σας παρακαλώ…

Δεν επιτρέπεται αυτό. Σας παρακαλώ… Κωνσταντοπούλου: Τι δεν επιτρέπεται ;

Τι δεν επιτρέπεται ; Βιλιάρδος: Γιατί επιμένετε; θεωρείτε ότι θα έρχεται εδώ ο καθένας με ένα βίντεο και ένα μαγνητόφωνο;

Γιατί επιμένετε; θεωρείτε ότι θα έρχεται εδώ ο καθένας με ένα βίντεο και ένα μαγνητόφωνο; Κωνσταντοπούλου: Σας παρακαλώ

Σας παρακαλώ Βιλιάρδος: Εντάξει τελειώσατε;

Εντάξει τελειώσατε; Κωνσταντοπούλου: Είναι απρέπεια αυτό που κάνετε. Σας φοβίζουν ακόμα και τα βίντεο της βουλής. Τι κατάντια τι βρώμια

Αντιδρώντας στους ισχυρισμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είπε μεταξύ άλλων:

«Προσπερνώ το τελευταίο σόου με το βίντεο. Απαράδεκτο. Παραβιάζει τα πάντα με τόσο εξόφθαλμο και χυδαίο τρόπο. Πήρατε ένα κόμμα από το μηδέν- και μπράβο σας – το βάλατε στην Βουλή και τώρα είστε κάτω από την Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου. Ο νόμος για τις εκλογές με λίστα εντός 18μήνου από την διεξαγωγή των προηγούμενων έγινε για να μην εξαντλούνται χρηματικά οι υποψήφιοι. Έγινε όμως με την δέσμευση του σεβασμού στην λαϊκή βούληση της πρώτης αναμέτρησης. Ο πρώτος σε σταυρούς μπαίνει πρώτος στην λίστα. Δεν έγινε για να έχει ο εκάστοτε αρχηγός το προνόμιο να βάζει όποιον βουλευτή θέλει στην Βουλή. Ο αρχηγός έχει το προνόμιο να φτιάχνει την λίστα επικρατείας».

«Όλοι οι υπουργοί είμαστε διορισμένοι. Εκλεγόμαστε βουλευτές και διοριζόμαστε υπουργοί. Τι κάνατε εσείς; Τιμώ την μεγάλη αγάπη που δείχνετε στον Καραναστάση αλλά δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ο κ. Καραναστάσης δεν κατέβηκε να διεκδικήσει σταυρό εκλογής. Κακώς. Ήταν διάσημος θα μπορούσε να βγει. Δεν κατέβηκε όμως. Το επιχείρημά σας ότι δεν έχασε κανείς την έδρα καθώς δεν είχατε μπει στην Βουλή είναι σοφιστεία. Είπατε ότι το κάνουν όλα τα κόμματα. Όχι δεν το κάνουν όλα τα κόμματα. Το έκαναν μόνο η Πλεύση Ελευθερίας οι Σπαρτιάτες και η Νίκη» πρόσθεσε.

«Κύριες Γεωργιάδης, πώς αισθάνεστε που έχει αποκαλυφθεί πόσο ψευταράς είστε. Αδιόρθωτος ψεύτης. Δικαιολογείτε τα αδικαιολόγητα. Τόσο καιρό δεν λέγατε ότι εξελέγησαν βουλευτές και οι σημερινοί βουλευτές της Πλεύσης τους έκλεψαν την έδρα. Εσείς τα λέγατε. εσείς είστε ψεύτης. Τον Μάιο δεν υπήρχαν βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Είναι ένα τεράστιο ψέμα που εσείς επινοήσατε για να χτυπήσετε την Πλεύση και τον Καραναστάση. Το κάνατε εσκεμμένα με εντολή Μητσοτάκη . Το έκαναν και άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είστε ψεύτρα» φώναξε ο Γιώργος Λαμπρούλης, από τα έδρανα του ΚΚΕ.

«Στην κα Φόνσου στην κα Διγενή δεν τους ζητήσετε να παραιτηθούν; Αυτά δεν τα είχε καταγγείλει τότε η ΝΔ. Η Πλεύση σας ενοχλεί. Οι βουλευτές μας είναι όλοι μαχόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι κολλητοί μου. Δεν είμαστε σαν κι εσάς με Σεμερτζίδου. Ούτε έχουμε ράβδους χρυσού σε λίστες της Ελβετίας» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στην συνέχεια υπήρξε εξής στιχομυθία ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Βασίλη Βιλιάρδο: