Κέρκυρα: Αποκολλήθηκε πλεξιγκλάς από την οροφή του κολυμβητήριου

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην Κέρκυρα, καθώς αποκολλήθηκε πλεξιγκλάς από την οροφή του κολυμβητήριου, την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσίας, που καταβάλλουν προσπάθειες για την απομάκρυνση του πλεξιγκλάς. Το κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε προηγηθεί μια σύντομη αλλά πολύ δυνατή καταιγίδα, η οποία συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους.