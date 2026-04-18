Κοζάνη: Σύλληψη 37χρονου ράπερ για κατοχή ναρκωτικών

Enikos Newsroom

Στη σύλληψη ενός γνωστού ράπερ, προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στην Κοζάνη, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν. Η σύλληψη του 37χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 17/4 στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού, όπου κατά τη διάρκεια ελέγχου, στο όχημα στο οποίο επέβαινε, εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης, περίπου 7 έως 8 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μαζί με τον ράπερ, ο οποίος κατευθυνόταν στην Δυτική Μακεδονία για επαγγελματικούς λόγους, συνελήφθη ακόμη ένα άτομο που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο.

Δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

 

 

 

 

 

