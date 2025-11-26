Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Νέο πρόβλημα για την Βασίλισσα – «Αμφίβολος ο Μπέλιγχαμ» γράφει η AS

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ρεάλ Μαδρίτης Τζουντ Μπέλιγχαμ
πηγή: EPA/Manuel Bruque

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλιγχαμ λίγο πριν την αποψινή (26/11-22:00) αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, για την 5η αγωνιστική της League phase του Champions League, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας “AS” στο πρώτο της θέμα.

«Ο Άγγλος διεθνής μέσος έχει μια ελαφριά θλάση στον υποκνημίδιο μυ δεν φαίνεται ανησυχητικός, αλλά είναι αμφίβολος για απόψε. Κυρίως για την αρχική ενδεκάδα. Η ιδέα, αυτή τη στιγμή, είναι να είναι αναπληρωματικός και να μπει στο δεύτερο ημίχρονο… αν χρειαστεί. Να… ξεκινήσει από τον πάγκο. Αλλά εξακολουθούν να αξιολογούν πώς αισθάνεται. Και δεν αποκλείεται κανένα σενάριο», αναφέρεται.

Ο Μπέλιγχαμ έχει παίξει 14 συνεχόμενους αγώνες, μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και εθνικής Αγγλίας, από την επιστροφή του μετά από χειρουργική επέμβαση στον αριστερό του ώμο. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ξεκινήσει βασικός σε κάθε αγώνα από τη Χετάφε και έχει ξεκουραστεί μόνο για 10 λεπτά (από τους 630). Έχει ξεκινήσει βασικός στους τελευταίους επτά αγώνες.

 

