Το Ιράν κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ – Μόνο με έγκριση η διέλευση

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Στενά Ορμούζ

Περισσότερη σαφήνεια δίνεται στις δηλώσεις του ιρανικού στρατού, ο οποίος ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ επιστρέφουν σε «αυστηρό έλεγχο», σύμφωνα με το Sky News.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν (IRIB), αυτό σημαίνει ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός «είναι πλέον ξανά κλειστή και η διέλευση απαιτεί έγκριση από το Ιράν».

Αντίδραση στον αμερικανικό αποκλεισμό

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός τόνισε ότι τα Στενά «επέστρεψαν στην προηγούμενη κατάσταση», καθώς οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο.

Περιορισμένη διέλευση ακόμη και πριν

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε ουσιαστικά κλείσει τα Στενά λίγο μετά την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Αξιωματούχοι είχαν διευκρινίσει ότι η διέλευση επιτρεπόταν μόνο με ιρανική έγκριση και όχι για «εχθρικά» πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στην πράξη, ωστόσο, ελάχιστα πλοία διέσχιζαν την περιοχή, με τις διαταραχές να επηρεάζουν σοβαρά την παγκόσμια οικονομία και να εκτοξεύουν τις τιμές ενέργειας.

Από την προσωρινή επανεκκίνηση στο νέο «κλείσιμο»

Το Ιράν είχε άρει προσωρινά τους περιορισμούς την προηγούμενη ημέρα, μετά την έναρξη 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ευχαριστήσει την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τον δικό τους αποκλεισμό.

Σύντομη αύξηση της κίνησης

Η ναυσιπλοΐα είχε παρουσιάσει προσωρινή αύξηση το πρωί, σε αυτό που το Reuters χαρακτήρισε ως «την πρώτη σημαντική μετακίνηση πλοίων» από την έναρξη του πολέμου πριν από επτά εβδομάδες.

