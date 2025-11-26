Ρόδος: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου στρατιώτη

Χρήστος Μαζανίτης

κοινωνία

σημαία

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις (από 26/11/2025 έως και 28/11/2025) για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ Στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Νωρίτερα, ο κ.  Δένδιας, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του 19χρονου.  Σε ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρει: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια». «Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται, ότι κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μεγαλώσατε με ναρκισσιστή γονιό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια είναι τα σημάδια και πώς να το αντιμετωπίσετε

Πρόγραμμα Health-IQ: Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Νοέμβριο: Ποια πιστώνονται την Παρασκευή

ΑΑΔΕ: Τι πρέπει να κάνουν 100.000 δικαιούχοι για την καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων

AgiBot A2: Ρομπότ διένυσε περπατώντας απόσταση 106 χιλιόμετρων και έσπασε το ρεκόρ Guinness – ΒΙΝΤΕΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον άνδρα στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:57 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ξεκινούν κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά

Ξεκινούν κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά από την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρ...
20:51 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Μάριος Ηλιόπουλος: Τιμήθηκε για τη στήριξη της SEAJETS στις πυρκαγιές της Χίου

Σε μια τελετή αφιερωμένη στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και στον απολογισμό της φετινή...
20:42 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Λειψυδρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» κηρύσσεται την Παρασκευή η Αθήνα – Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αναμένεται να κηρυχθούν την Πέμπτη η Πάτμος και η Λέρος λόγω ...
20:28 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο-σοκ στο Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών – ΦΩΤΟ

Ένα τροχαίο-σοκ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ναύπλιο, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»