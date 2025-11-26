Ρόδος: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου στρατιώτη

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις (από 26/11/2025 έως και 28/11/2025) για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ Στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του 19χρονου. Σε ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρει: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια». «Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται, ότι κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ.