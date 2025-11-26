Τραγωδία στην Ρόδο: «Μιλήσαμε το πρωί και ήταν χαρούμενος, τώρα θα πάω να τον φέρω σε κούτα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου στρατιώτη

«Το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος» είπε μεταξύ άλλων, ο πατέρας του άτυχου 19χρονου πυροτεχνουργού, που σκοτώθηκε ακαριαία όταν έσκασε μία χειροβομβίδα σε στρατιωτική μονάδα της Ρόδου.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε προγραμματισμένη εκπαίδευση σε βολή χειροβομβίδας στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος οπλίτης, τραυματίστηκε θανάσιμα. Κοντά του ήταν και ένας ακόμα ΕΠΟΠ επιλοχίας 39 ετών, παντρεμένος, με 2 παιδιά, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο άκουσμα της έκρηξης η κινητοποίηση μεγάλη και άμεσα οι 2 άνδρες διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως μετέδωσε το patris.gr, ο 19χρονος ήταν γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτη.

Ρόδος, έκρηξη, χειροβομβίδας, 19χρνος

«Δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα»

Ο πατέρας του άτυχου 19χρονου, μιλώντας στο MEGA είπε: «Το παιδί δυστυχώς ‘έφυγε’. Ο γιος μου ήταν να κάνει μία άσκηση το πρωί και από ό,τι μου είπαν μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγαν να την δουν με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως «χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήταν, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων».

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το περιστατικό στη Ρόδο:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος»

