ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις – Τι ανέφερε στην απολογία του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ένας γνωστός ηθοποιός, με πολυετή παρουσία σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, βρίσκεται ανάμεσα στους κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα περιέγραψε στο δικαστήριο πώς οδηγήθηκε στην επιλογή συγκεκριμένων αγροτεμαχίων που του απέφεραν παράτυπες επιδοτήσεις από τον οργανισμό.

Σύμφωνα με το Star, εξήγησε ότι τον είχε συνεπάρει η ιδέα να αξιοποιήσει τις εκτάσεις δημιουργώντας έναν πολυχώρο που θα συνδύαζε καλλιέργειες και δραστηριότητες ευ ζην. Όπως κατέθεσε, οδηγήθηκε σε αυτά τα συγκεκριμένα χωράφια μέσω ενός μεσίτη, τον οποίο του είχε συστήσει λογιστής. Η χαμηλή τιμή μίσθωσης ήταν ο βασικός λόγος που τον έπεισε.

Παραδέχτηκε ότι δε γνώριζε τον ιδιοκτήτη των αγροτεμαχίων και ότι όλες οι διαδικασίες γίνονταν μέσω ενδιάμεσων προσώπων, ενώ ομολόγησε ότι δεν είχε επισκεφτεί ποτέ ο ίδιος τις εκτάσεις το μόνο που είχε ζητήσει ήταν να ενημερωθεί αν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που τον ενδιέφεραν.

«Είμαι ηθοποιός, έχω βραβευτεί για τη δουλειά μου και έχω πολλές δημιουργικές ανησυχίες. Πάντα ήθελα να δημιουργήσω ένα κέντρο αγροτουρισμού… Έναν χώρο όπου ηθοποιοί και αθλητές θα μπορούν να συναντιούνται και να προωθούν το ευ ζην. Χρειαζόμουν μεγάλη έκταση· θα ήθελα ακόμη και ένα εκατομμύριο στρέμματα» στην απολογία του.

Η συμφωνία στα Γρεβενά και οι ασυνήθιστα χαμηλές τιμές

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε ακόμα πως απευθύνθηκε σε ΚΥΔ στον Πειραιά: «Εκεί μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και τελικά νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά».

Όπως είπε, οι τιμές που έβρισκε μόνος του ήταν κατά πολύ υψηλότερες, ενώ η προσφορά που του παρουσιάστηκε ήταν εξαιρετικά χαμηλή. Παρόλο που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ερωτήματα, ο ίδιος δήλωσε ότι όχι μόνο δεν ανησύχησε, αλλά αισθάνθηκε ικανοποιημένος.

Ο ηθοποιός δήλωσε πως είχε λάβει 5.000 ευρώ ως επιδότηση. Όταν όμως άρχισε να ακούει «περίεργες πληροφορίες», όπως είπε, αποφάσισε να τα επιστρέψει. «Πήγα στον δικηγόρο μου για να δω πώς θα γίνει η διαδικασία της επιστροφής», κατέθεσε.

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι επέστρεψε τα χρήματα που πήρε (συνολικά 5.000 ευρώ) του αναγνώρισε ελαφρυντικό και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Η υπόθεση αφορά τις επιδοτήσεις που είχε λάβει το 2020, δηλώνοντας ότι μίσθωνε τρία αγροτεμάχια στα Γρεβενά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς

Παιδικά παιχνίδια με ψηφιακή ταυτότητα: Ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας ασφάλειας

Scope Ratings: Τι λέει ο οίκος για την ανάπτυξη της Ελλάδας και το χρέος

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να διορθώσετε κάποια «κολλήματα» σύμφωνα με πρώην μηχανικό της Microsoft
περισσότερα
18:14 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς: Απαίτηση για απόδοση ευθυνών χωρίς συγκάλυψη για το δυστύχημα

«Οργή και την αγανάκτηση για το νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειρ...
18:07 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Αττική: 5 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση στη Μαγούλα – Δείτε βίντεο 

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετά...
17:51 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Νέα εποχή στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες – Στόχος η ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση των πολιτών

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή για τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη, ...
17:44 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ρόδο: «Μιλήσαμε το πρωί και ήταν χαρούμενος, τώρα θα πάω να τον φέρω σε κούτα» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου στρατιώτη

«Το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος» είπε μεταξύ άλλων, ο πατέρας του άτυχου 19χρονου ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»