Να μ’ αγαπάς: Η Σοφία αποκαλύπτει σε όλους πως τα δίδυμα είναι παιδιά της Ζωής

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η Νικαίτη εκβιάζει την Σοφία στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Θεόφιλος προσπαθεί να μάθει τι απασχολεί τη Ζωή, ενώ η Σοφία ετοιμάζει την ανατροπή παρακολουθώντας τους.

Ο Ορφέας και η Φωτεινή έχουν κρυφό ραντεβού, ο Μάκης τους φωτογραφίζει κρυφά και πουλά τις φωτογραφίες.

Η Νικαίτη επιχειρεί να εκβιάσει τη Σοφία με τη γνώση πως η Άννα είναι υιοθετημένη, αλλά αποτυγχάνει.

Η Σοφία εμφανίζεται στο πατρικό του Άγγελου, πιστεύοντας ότι έχει δεσμό με τη Ζωή.

Τέλος, η Σοφία αποκαλύπτει σε όλους πως η Ζωή είναι η μητέρα των διδύμων.

 Η Σοφία, θέλοντας να καταστρέψει την Ζωή, λέει στον Θεόφιλο πως η γυναίκα του έχει δεσμό με τον συνεργάτη του…

Δείτε το trailer

