Να μ’ αγαπάς: Ο Ορφέας προσλαμβάνει την Φωτεινή ως βοηθό του

Ο Άγγελος αποκαλύπτει στον Λευτέρη πως γνωρίζει ότι εκείνος και η Φωτεινή είναι παιδιά της Ζωής αποψινό επεισόδιο της σειράς “Να μ’αγαπάς” στις 20:00 στον Alpha.

Η Σοφία επιστρέφει από το «μυστηριώδες» ταξίδι της, με ύφος αλλιώτικο και διάθεση εκδικητική, προκαλώντας ανησυχία στη Ζωή και τη Νικαίτη.

Ο Λευτέρης αναρρώνει από τον ξυλοδαρμό και ο Άγγελος του αποκαλύπτει ότι ξέρει το μυστικό του.

Η Φωτεινή προσλαμβάνεται ως βοηθός του Ορφέα, κόντρα στη θέληση του Θεόφιλου.

Η Άννα, εγκλωβισμένη, κάνει δειλά βήματα προσέγγισης προς τον Λευτέρη.

Ο Άγγελος εισβάλει δυναμικά στον Όμιλο ως νέος συνέταιρος, φέρνοντας χρήμα και αναστάτωση.

Ο Λευτέρης παίρνει εκδίκηση από τον Χάρη, ενώ η Σοφία σφίγγει όλο και πιο ασφυκτικά τον κλοιό γύρω από τη Ζωή.

Ο Άγγελος εισβάλει δυναμικά στον Όμιλο ως νέος συνέταιρος, φέρνοντας χρήμα και αναστάτωση…

Δείτε το trailer: