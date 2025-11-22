Να μ΄αγαπάς: Η Σοφία εκβιάζει τη Ζωή – Καθηλωτικά νέα επεισόδια

Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του Alpha “Να μ’ αγαπάς” καθημερινά στις 20:00.

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 32

Η Σοφία επιστρέφει από το «μυστηριώδες» ταξίδι της, με ύφος αλλιώτικο και διάθεση εκδικητική, προκαλώντας ανησυχία στη Ζωή και τη Νικαίτη.

Ο Λευτέρης αναρρώνει από τον ξυλοδαρμό και ο Άγγελος του αποκαλύπτει ότι ξέρει το μυστικό του. Η Φωτεινή προσλαμβάνεται ως βοηθός του Ορφέα, κόντρα στη θέληση του Θεόφιλου.

Η Άννα, εγκλωβισμένη, κάνει δειλά βήματα προσέγγισης προς τον Λευτέρη.

Ο Άγγελος εισβάλει δυναμικά στον Όμιλο ως νέος συνέταιρος, φέρνοντας χρήμα και αναστάτωση. Ο Λευτέρης παίρνει εκδίκηση από τον Χάρη, ενώ η Σοφία σφίγγει όλο και πιο ασφυκτικά τον κλοιό γύρω από τη Ζωή.

Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 33

Η Σοφία επιστρέφει έχοντας μάθει το παρελθόν της Ζωής. Γίνεται αμέσως απειλητική και αρχίζει να εκβιάζει τη Ζωή με περισσότερες αποκαλύψεις.

Ο Ορφέας κι η Φωτεινή ζουν κρυφά τον έρωτα τους και περνούν περισσότερες ώρες μαζί αφού την έχει προσλάβει σαν βοηθό του με τον Θεόφιλο να παρακολουθεί στενά την κρυφή τους σχέση.

Η Άννα αντιμετωπίζει την ψυχρότητα του Λευτέρη που ο πληγωμένος εγωισμός του την μαστιγώνει με την πρώτη ευκαιρία.

Ο Μάκης φροντίζει τον Χάρη στο σπίτι του παππού και περιποιείται τις πληγές του ενώ η Στυλιανή ανησυχεί ότι την απατά και παραδίνεται στην ανασφάλεια ότι της λείπει ένα παιδί.

Η Σοφία δε χάνει χρόνο, αναγκάζει τη Ζωή να της παραχωρήσει ένα μερίδιο απ’ την

περιουσία της, ενώ στο τέλος μπαίνει στο δωμάτιο της και παίρνει και τα χρυσαφικά της. Η Ζωή δεν αντέχει άλλο. Είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα στον Θεόφιλο.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 34

Ο Θεόφιλος προσπαθεί να μάθει τι απασχολεί τη Ζωή, ενώ η Σοφία ετοιμάζει την ανατροπή παρακολουθώντας τους.

Ο Ορφέας και η Φωτεινή έχουν κρυφό ραντεβού, ο Μάκης τους φωτογραφίζει κρυφά και πουλά τις φωτογραφίες.

Η Νικαίτη επιχειρεί να εκβιάσει τη Σοφία με τη γνώση πως η Άννα είναι υιοθετημένη, αλλά αποτυγχάνει.

Η Σοφία εμφανίζεται στο πατρικό του Άγγελου, πιστεύοντας ότι έχει δεσμό με τη Ζωή. Τέλος, η Σοφία αποκαλύπτει σε όλους πως η Ζωή είναι η μητέρα των διδύμων.

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 35

Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού, προκαλώντας σοκ και συντριβή σε όλους. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρνούνται να δεχτούν την αλήθεια.

Ο Ορφέας και η Άννα αρχίζουν να πιστεύουν τα λόγια της Σοφίας περί συνωμοσίας, γεγονός που ραγίζει τις σχέσεις τους με τα δίδυμα. Ο Θεόφιλος ξεσπά, καταστρέφει τα έγγραφα της Ζωής και την πετά έξω μαζί με τη Νικαίτη, ενώ αποκαλύπτει και τις δικές του ανασφάλειες.

Τα δίδυμα φεύγουν πληγωμένα, όμως ο Λευτέρης ορκίζεται πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.