Άδωνις Γεωργιάδης: Το 2026 θα αποζημιώσουμε την εξέταση για γονιμότητα – Εξετάζεται και η κάλυψη για κατάψυξη ωαρίων

Το κράτος θα καλύψει από το 2026 εξ ολοκλήρου την εξέταση της αντιμυλλερίου ορμόνης (AMH) για όλες τις γυναίκες έως 35 ετών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της ημερίδας «Το δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής», που διοργάνωσε η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», στο Ζάππειο Μέγαρο.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το ενδεχόμενο κάλυψης μέρους της δαπάνης για την κατάψυξη ωαρίων και γενετικού υλικού, λόγω του υψηλού κόστους της διαδικασίας.

«Το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα συνδέονται. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του δυτικού κόσμου. Οι δείκτες είναι τραγικοί» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και εξήγησε ότι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου συνδέεται διεθνώς με μείωση γεννήσεων, σημειώνοντας όμως ότι «τα χρήματα από μόνα τους δεν είναι το μόνο πρόβλημα».

«Το πρώτο μέτρο για το 2026 είναι ότι θα αποζημιώσουμε την AMH. Το δεύτερο που θα γίνει σίγουρα μέσα στο 2026 είναι η κατάψυξη ωαρίων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ξεκαθάρισε όμως ότι η αποζημίωση για την κατάψυξη ωαρίων ενδέχεται να είναι μερική, καθώς «το κόστος είναι υψηλό», και δήλωσε ότι έχουν γίνει συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών.

Τι είναι η Αντιμυλλέριος Ορμόνη

Η αντιμυλλέριος ορμόνη (AMH) είναι μια ορμόνη γλυκοπρωτεΐνης που παράγεται στα μικρά ωοθηλάκια. Η ορμόνη αυτή είναι ένας σημαντικός δείκτης γονιμότητας, αφού μπορεί να δώσει πληροφορίες για την ποσότητα των ωαρίων που έχει μια γυναίκα την εκάστοτε χρονική στιγμή. Με άλλα λόγια, η ορμόνη αυτή αποκαλύπτει την ωοθηκική εφεδρεία της γυναίκας. Κατά την αναπαραγωγική ηλικία η αντιμυλλέριος ορμόνη είναι αυξημένη, ενώ η τιμή μειώνεται, όσο η γυναίκα προχωρά προς την εμμηνόπαυση.

Πώς γίνεται η μέτρηση της Αντιμυλλέριου Ορμόνης

Η μέτρηση της ΑΜΗ γίνεται με μια απλή αιματολογική εξέταση και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τους γιατρούς στη μάχη κατά της υπογονιμότητας. Η μέτρηση των επιπέδων της αναδεικνύει το πρόβλημα της μειωμένης ωοθηκικής εφεδρείας πολύ νωρίτερα από την κλινική της εμφάνιση.

Όταν τα επίπεδα της ΑΜΗ είναι χαμηλά, υποδηλώνουν μειωμένη ωοθηκική εφεδρεία. Όταν είναι υψηλά, μπορεί να υποδηλώνουν σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή άλλη παθολογία. Ωστόσο σε καμία περίπτωση η ΑΜΗ δεν αποτελεί δείκτη της ποιότητας των ωαρίων. Δείχνει μόνο την ποσότητά τους. Επιπλέον, τα χαμηλά επίπεδά της δεν πρέπει να προβληματίζουν τις γυναίκες αν ο λοιπός ορμονικός έλεγχος είναι φυσιολογικός, διότι από μόνα τους δεν αποτελούν αιτία υπογονιμότητας.