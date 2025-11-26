Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Αναζητείται και τέταρτο άτομο

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Τέσσερις συνολικά κατηγορούμενοι έχουν προκύψει από την προανάκριση που διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑ.ΣΥ. στον Πειραιά, με θύμα έναν εργαζόμενο.

Από τα στοιχεία που προέκυψαν, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στη σύλληψη ενός εργοδηγού, ενός τμηματάρχη μηχανικού κι ενός εργαζόμενου, ενώ αναζητείται ένας ακόμα εργοδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Οι τέσσερις είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

«Τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι “κεραυνοί εν αιθρία”»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ., ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της εταιρείας, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών. Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν στάση εργασίας σήμερα, μεταξύ 12:00 και 18:00.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ανέφερε: «Οφείλουμε να επαναλάβουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι “κεραυνοί εν αιθρία”. Αποτελούν αποτέλεσμα ελλείψεων, παραλείψεων και μιας χρόνιας υποτίμησης των ζητημάτων ασφάλειας.(…) Η μνήμη του επιβάλλει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του δυστυχήματος και ουσιαστικά μέτρα για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μεγαλώσατε με ναρκισσιστή γονιό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια είναι τα σημάδια και πώς να το αντιμετωπίσετε

Πρόγραμμα Health-IQ: Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών

ΕΚΤ: «Καμπανάκι» για τις υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές – Η προειδοποίηση για τα κρυπτονομίσματα

Google Play: Ανακοίνωσε τις καλύτερες Android εφαρμογές και παιχνίδια του 2025

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:51 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Η 46χρονη προσπάθησε να κάνει το «τέλειο έγκλημα» – Έστελνε μηνύματα στο κινητό της πεθεράς της για να καλύψει τα ίχνη της

Το τέλειο έγκλημα προσπάθησε να κάνει η 46χρονη, που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της, στο σπ...
22:33 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Εκδόσεις Ψυχογιός: «Τρολάρουν» τον Αλέξη Τσίπρα με Χάρι Πότερ – «Αν με 33 χιλ. αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1,5 εκατ. ρίχνεις κυβέρνηση»

Με μία χιουμοριστική ανάρτηση στο Facebook, οι Εκδόσεις Ψυχογιός «τρολάρουν» το νέο βιβλίο του...
22:20 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ρόδος: «Κατά το άνοιγμα του κουτιού απασφάλισε η περόνη της χειροβομβίδας» που σκότωσε τον 19χρονο – Το σπαρακτικό αντίο του πατέρα του

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από την τραγωδία σε πεδίο βολής της Ρόδου. Ένας 19χρονος επαγγελ...
21:41 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Η κακοκαιρία Adel «σφυροκοπά» την Κέρκυρα: Ποτάμια οι δρόμοι και προβλήματα στην κυκλοφορία – Ήχησε το 112

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν αυτή την ώρα τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, με πλημμυρικά φαιν...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»