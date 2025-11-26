Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Αναζητείται και τέταρτο άτομο

Τέσσερις συνολικά κατηγορούμενοι έχουν προκύψει από την προανάκριση που διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑ.ΣΥ. στον Πειραιά, με θύμα έναν εργαζόμενο.

Από τα στοιχεία που προέκυψαν, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στη σύλληψη ενός εργοδηγού, ενός τμηματάρχη μηχανικού κι ενός εργαζόμενου, ενώ αναζητείται ένας ακόμα εργοδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Οι τέσσερις είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

«Τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι “κεραυνοί εν αιθρία”»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ., ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της εταιρείας, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών. Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν στάση εργασίας σήμερα, μεταξύ 12:00 και 18:00.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ανέφερε: «Οφείλουμε να επαναλάβουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι “κεραυνοί εν αιθρία”. Αποτελούν αποτέλεσμα ελλείψεων, παραλείψεων και μιας χρόνιας υποτίμησης των ζητημάτων ασφάλειας.(…) Η μνήμη του επιβάλλει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του δυστυχήματος και ουσιαστικά μέτρα για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές».