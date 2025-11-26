Κάγια Κάλας: Ο ρωσικός στρατός θα πρέπει να περιοριστεί για να τερματιστεί ο πόλεμος

«Είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία, η οποία παραμένει ο βασικός επιτιθέμενος στην σύγκρουση», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης με τους υπουργούς Εξωτερικών, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις εξελίξεις στο Ουκρανικό ζήτημα.

«Όλοι καλωσορίζουμε την πίεση των ΗΠΑ για ειρήνη. Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά το πώς θα τελειώσει είναι επίσης σημαντικό. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ένας επιτιθέμενος και ένα θύμα» τόνισε.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο οποίος ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ουκρανία. Η Ύπατη Εκπρόσωπος τόνισε τη σημασία ενός «άμεσου και χωρίς όρους κατάπαυσης του πυρός» ως το πρώτο βήμα για την επίτευξη ειρήνης, ενώ σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Αντίθετα, η Ρωσία συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και προσποιείται ότι διαπραγματεύεται, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτοιμη να αναλάβει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το τέλος της σύγκρουσης, είπε. Όπως ανέφερε, «η Ρωσία προσποιείται ότι διαπραγματεύεται σε μια κατάσταση όπου είναι υποχρεωμένη να διαπραγματευτεί.»

Αναφορικά με τις συνομιλίες, της Τετάρτης, με τους ΥΠΕΞ της Ευρώπης, είπε ότι «σήμερα επιβεβαιώσαμε τις κοινές μας αρχές. Κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το εγγενές δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα. Τίποτα για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία. Και τέλος, η απειλή που θέτει η Ρωσία εκτείνεται πέρα από την Ουκρανία. Έτσι, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας παραμένει κρίσιμη. Γι’ αυτό οι αποφάσεις που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ μπορούν να ληφθούν μόνο από τα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και από κανέναν άλλο. Όλη αυτή η δουλειά έχει τελικά στόχο να εξασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά», τόνισε η Ύπατη Εκπρόσωπος.

Το προσχέδιο και η ρωσική εμπλοκή

Η κ. Κάλας ρωτήθηκε για το δημοσίευμα του Bloomberg σχετικά με τις λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ και την πληροφορία ότι υπήρξε υψηλό επίπεδο εμπλοκής από τη ρωσική πλευρά στην προετοιμασία του σχεδίου. Όπως τόνισε η ίδια « έχει επιβεβαιωθεί από τα μέσα ενημέρωσης ότι τα σημεία του σχεδίου ευνοούν τη Ρωσία. Οπότε, φυσικά, αν ευνοούν τη Ρωσία, είναι σαφές ότι προέρχονται και από την πλευρά της». « Για να έχουμε διαρκή ειρήνη, πρέπει να δούμε υποχρεώσεις από τη ρωσική πλευρά. Στο σχέδιο που είδαμε, το οποίο, φυσικά, δεν είναι το τελικό, δεν υπήρχε καμία παραχώρηση ή υποχρέωση από τη ρωσική πλευρά. Νομίζω ότι σε βάθος χρόνου, πρέπει να δούμε τι είναι υποχρεωμένη να κάνει η Ρωσία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από το να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει μέσω διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει μέχρι τώρα», υπογραμμίζοντας ότι είναι τουλάχιστον 20 τέτοιες διεθνείς συμφωνίες, όπου η Ρωσία συμφώνησε να μην επιτεθεί σε κανέναν.

«Να περιοριστεί ο ρωσικός στρατός»

Η ίδια ρωτήθηκε και για πιθανές υποχρεώσεις της Ρωσίας και τον περιορισμό του στρατού της χώρας, στην κατεύθυνση της μείωσης των ουκρανικών στρατευμάτων που ορίζεται στο προσχέδιο της αμερικανικής πλευράς. Όπως είπε «για να αποτρέψουμε τη συνέχιση της σύγκρουσης, πρέπει να περιορίσουμε τον στρατό και τον στρατιωτικό προϋπολογισμό της Ρωσίας. Αν δαπανούν κοντά στο 40% του προϋπολογισμού τους για στρατιωτικές δαπάνες, θα θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν ξανά, και αυτό αποτελεί απειλή για όλους μας. Η εστίαση πρέπει να είναι στις παραχωρήσεις που πρέπει να κάνει η Ρωσία, όχι στην Ουκρανία».

Η ίδια απάντησε και για τη διαφορετική προσέγγιση στους όρους ειρήνης της ΕΕ σε σχέση με τις ΗΠΑ και πόσο ρεαλιστική είναι η προοπτική μιας «δίκαιης ειρήνης» που ευαγγελίζεται η Ευρώπη. «Αν θέλουμε να το αποτρέψουμε από το να επαναληφθεί, πρέπει να έχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Θα παλέψω γι’ αυτό, γιατί πιστεύω ότι αφορά την ευρύτερη ασφάλεια της Ευρώπη», τόνισε.

Οι κυρώσεις και η κατάσταση στη Ρωσία

Η ίδια αναγνώρισε τη σημαντική επίδραση των κυρώσεων στην ρωσική οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι «οι κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας». Αναφερόμενη στην κατάσταση στο πεδίο της μάχης, η κ. Κάλας σημείωσε ότι «η άποψη ότι η Ουκρανία χάνει είναι επίσης εντελώς λανθασμένη. Αν η Ρωσία μπορούσε να κατακτήσει στρατιωτικά την Ουκρανία, θα το είχε κάνει ήδη». Παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία συνεχίζει να αντιστέκεται με επιτυχία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η ίδια μάλιστα, δήλωσε ότι η κατάσταση οικονομική και πολεμική στη Ρωσία δεν είναι καλή. Όπως είπε «αν κοιτάξουμε τη Ρωσία αυτή τη στιγμή, δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά όσο θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Η οικονομία τους είναι σε πολύ κακή κατάσταση και δεν σημειώνουν τις νίκες στο πεδίο της μάχης που ισχυρίζονται».

Η χρηματοδότηση και το δάνειο

Η ΕΕ συνεχίζει να παρέχει στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία, ενώ μέσα και από τη «Συμμαχία των Προθύμων» θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα στη στρατιωτική βοήθεια. «Η ΕΕ θα προσφέρει επίσης σημαντική συνεισφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας με χρηματοδότηση, εκπαίδευση και υποστήριξη στη βιομηχανία άμυνας.» Ερωτηθείσα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας επανέλαβε ότι «το δάνειο για αποζημιώσεις είναι η καλύτερη επιλογή» και αναφέρθηκε στη σημερινή ομιλία της προέδρου της Κομισιόν ότι θα συνεχιστεί η εργασία πάνω σε αυτό το δάνειο για αποζημιώσεις και οι προτάσεις, οι συγκεκριμένες προτάσεις θα βγουν».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)