Εκδόσεις Ψυχογιός: «Τρολάρουν» τον Αλέξη Τσίπρα με Χάρι Πότερ – «Αν με 33 χιλ. αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1,5 εκατ. ρίχνεις κυβέρνηση»

Με μία χιουμοριστική ανάρτηση στο Facebook, οι Εκδόσεις Ψυχογιός «τρολάρουν» το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», καθώς ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg είχε δηλώσει ότι «τέτοιες ουρές προπαραγγελίας είχαμε να δούμε από τον Χάρι Πότερ»
Στην ανάρτησή τους οι Εκδόσεις Ψυχογιός παρουσιάζουν 4 φωτογραφίες του Χάρι Πότερ, που γράφουν:
- «Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις την κυβέρνηση».
- «Ο Χάρι Πότερ βλέποντας τα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες».
- «Ο Χάρι Πότερ που έχει πουλήσει περισσότερα από 1.500.000 αντίτυπα στην Ελλάδα».
- «Ο Χάρι Πότερ που το 2007 είχε “προπαραγγελίες” 100.000 αντίτυπα».
Δείτε την ανάρτηση από τις Εκδόσεις Ψυχογιός: