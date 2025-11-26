Εκδόσεις Ψυχογιός: «Τρολάρουν» τον Αλέξη Τσίπρα με Χάρι Πότερ – «Αν με 33 χιλ. αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1,5 εκατ. ρίχνεις κυβέρνηση»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αλέξης Τσίπρας, Χάρι Πότερ

Με μία χιουμοριστική ανάρτηση στο Facebook, οι Εκδόσεις Ψυχογιός «τρολάρουν» το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», καθώς ο επικεφαλής του εκδοτικού οίκου Gutenberg είχε δηλώσει ότι «τέτοιες ουρές προπαραγγελίας είχαμε να δούμε από τον Χάρι Πότερ»

Στην ανάρτησή τους οι Εκδόσεις Ψυχογιός παρουσιάζουν 4 φωτογραφίες του Χάρι Πότερ, που γράφουν:

  • «Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις την κυβέρνηση».
  • «Ο Χάρι Πότερ βλέποντας τα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες».
  • «Ο Χάρι Πότερ που έχει πουλήσει περισσότερα από 1.500.000 αντίτυπα στην Ελλάδα».
  • «Ο Χάρι Πότερ που το 2007 είχε “προπαραγγελίες” 100.000 αντίτυπα».

Δείτε την ανάρτηση από τις Εκδόσεις Ψυχογιός: 

