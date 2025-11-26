Μάξιμος Μουμούρης: «Τη μητέρα μου πρόλαβα να την ζήσω οκτώ χρόνια και κάτι…»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν το πρωί της Τετάρτης (26/11) ο Μάξιμος Μουμούρης. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, τον οποίο τα τελευταία χρόνια οι τηλεθεατές απολαμβάνουν στη δραματική σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας του, η οποία έφυγε από την ζωή όταν ο καλλιτέχνης ήταν περίπου οκτώ ετών.

Μιλώντας για τη μητέρα του, ο Μάξιμος Μουμούρης εξομολογήθηκε πως: «Τη μητέρα μου πρόλαβα να την ζήσω οκτώ χρόνια και κάτι. Την έλεγαν Γκρατσιέλα όπως την τρίτη μου κόρη. Δεν κατάλαβα αυτό το τραύμα μικρός, κατάλαβα τι μου έλειπε μεγαλώνοντας. Στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους κυρίως, όταν καταλάβαινα ότι κάτι λείπει, πιο πολύ σε συναισθηματικό επίπεδο».

«Το συνειδητοποίησα, βρήκα και τον άνθρωπο που έπρεπε να βρω και δουλεύτηκαν όλα αυτά μαζί στην πορεία. Ωριμάσαμε μαζί!», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το αν αναζητούσε μητρικά στοιχεία στις σχέσεις του, λόγω της πρόωρης απώλειας της μητέρας του, ο καλλιτέχνης απάντησε ότι: «Μάλλον, υποσυνείδητα ναι. Δηλαδή ο Φρόιντ αυτό θα μου έλεγε σίγουρα. Αλλά όχι μόνο το βρήκα αυτό, αλλά το βρήκα επί τέσσερα! Γιατί έκανα τρεις κόρες, οπότε το θηλυκό στοιχείο στο σπίτι σφύζει, δεν βαριέμαι ποτέ. Είναι πολύ ωραίο!».