Μάξιμος Μουμούρης για Νάντια Γιαννακοπούλου: «Έχει αποκτήσει μια συνείδηση πολύ ωραία – Σηκώνω τα χέρια ψηλά»

Στον γάμο του με τη Νάντια Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξή του στο Action24 και την εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», ο Μάξιμος Μουμούρης.

Αρχικά ο ηθοποιός υποστήριξε ότι «ήθελα να κάνω οικογένεια, το έλεγα, μου άρεσε» και πρόσθεσε:

«Παντρευτήκαμε μετά τα 30 και είναι το καλύτερο που μου έχει συμβεί. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει όταν άρχισε να συμβαίνει, αλλά όσο πιο πολύ αντιλήφθηκα ότι αυτή η κούραση, αυτός ο περιορισμός της ελευθερίας και αυτή η κούραση όσο μεγαλώνει η οικογένεια, σου φέρνει μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη ενέργεια και η δύναμη μπορεί να σε κάνει πιο ουσιαστικό και ώριμο άνθρωπο».

«Ποιος είναι ο καλός μάστορας; Ο επιδιορθωτής της σχέσης;» ρώτησε η Αθηναΐς Νέγκα τον καλεσμένο της.

«Νομίζω πια είναι η Νάντια, έχει αποκτήσει μια συνείδηση πολύ ωραία! Σηκώνω τα χέρια ψηλά», εξομολογήθηκε ο γνωστός ηθοποιός.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «έχω αρχίζει να απολαμβάνω τις εκλογικές αναμετρήσεις της Νάντιας».