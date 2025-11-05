Γερμανία: Οι αρχές απαγόρευσαν τη μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία Βερολίνο

Οι γερμανικές αρχές απαγόρευσαν νωρίτερα σήμερα τη μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv κατηγορώντας την για αντισυνταγματικές ενέργειες επειδή επιδιώκει την ίδρυση χαλιφάτου και πραγματοποίησαν έρευνες σε χώρους που ανήκαν σε δύο άλλες ισλαμικές οργανώσεις για παρόμοιους λόγους.

Οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε επτά ακίνητα στο Αμβούργο από νωρίς σήμερα το πρωί και σε ακόμη 12 στο Βερολίνο και στο κρατίδιο της Έσσης στο πλαίσιο προκαταρκτικών ερευνών για τις οργανώσεις Generation Islam και Realitaet Islam, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών.

Με βάση την απαγόρευση, η μουσουλμανική οργάνωση Interaktiv, η οποία ιδρύθηκε το 2020 και οργανώνει διαδηλώσεις ενώ δραστηριοποιείται σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα απαγορευθεί και θα κατασχεθούν τα περιουσιακά της στοιχεία.

Η οργάνωση προκάλεσε εθνικό ενδιαφέρον στις αρχές του 2024 έπειτα από μια διαδήλωση στο Αμβούργο με 1.000 συμμετέχοντες που ζητούσαν τη δημιουργία χαλιφάτου στη Γερμανία.

“Θα απαντήσουμε με την απόλυτη εξουσία του νόμου σε όποιον ζητεί επιθετικά στους δρόμους μας την ίδρυση χαλιφάτου, υποκινεί το μίσος εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των εβραίων με αδιανόητο τρόπο και περιφρονεί τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων”, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Πηγή: ΑΠΕ

