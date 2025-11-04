Φρίντριχ Μερτς: Προσκαλεί τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, στη Γερμανία για συνομιλίες σχετικά με τον επαναπατρισμό προσφύγων

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσκάλεσε σήμερα τον πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα να επισκεφθεί τη Γερμανία προκειμένου να συζητήσουν τα σχέδια του Βερολίνου για τον επαναπατρισμό Σύρων προσφύγων.

«Ο εμφύλιος στη Συρία τελείωσε. Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία, κάτι το οποίο σημαίνει πως μπορούμε να αρχίσουμε τη διαδικασία επαναπατρισμού», είπε ο Μερτς κατά την επίσκεψή του στην πόλη Χούζουμ της βόρειας Γερμανίας, κάνοντας λόγο ακόμη για απελάσεις όσων αρνούνται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Την Πέμπτη, ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ είχε εμφανιστεί επιφυλακτικός κατά την επίσκεψή του στη Συρία, λέγοντας πως ο επαναπατρισμός Σύρων ήταν εφικτός μόνο σε πολύ περιορισμένη κλίμακα, «επειδή μεγάλο τμήμα των υποδομών της χώρας έχει καταστραφεί» ύστερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από το ίδιο του το κόμμα (CDU).

Ο καγκελάριος Μερτς δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, σημειώνοντας όμως ότι υπολογίζει πως πολλοί από τους σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στη Γερμανία θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να συμμετάσχουν σε αυτήν την διαδικασία. «Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, η ανοικοδόμηση είναι αδύνατη», είπε ο Μερτς. «Και όσους στη Γερμανία αρνούνται να επιστρέψουν στη χώρα τους, μπορούμε φυσικά να τους απελάσουμε στο εγγύς μέλλον», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 951.400 Σύροι βρίσκονταν στη Γερμανία στα τέλη Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων 920 σε βάρος των οποίων εκκρεμούσε εντολή απέλασης.

