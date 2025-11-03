Θεσπρωτία: Θανατηφόρο τροχαίο στην Παραμυθιά – Μηχανή εξετράπη της πορείας της, νεκρός ο 57χρονος οδηγός της

Τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας στην Παραμυθιά, ύστερα από τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε έναν 57χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα paramythia-online.gr, o άτυχος άνδρας εντοπίστηκε πεσμένος στο οδόστρωμα από διερχόμενους οδηγούς, ανάμεσα στα χωριά Παγκράτι και Σεβαστό. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 57χρονο στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί θανάσιμα. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας Παραμυθιάς.