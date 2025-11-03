Τροχαίο για την Ντόρα Μακρυγιάννη – «Το στοπ μάλλον είναι διακοσμητικό κόκκινο στολίδι…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Ντόρα Μακρυγιάννη
Με το αριστερό ξεκίνησε η εβδομάδα για την Ντόρα Μακρυγιάννη, η οποία το πρωί της Δευτέρας (3/11) είχε ένα τροχαίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε η ίδια η ηθοποιός, με ανάρτηση που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Μάλιστα, δεν έκρυψε και τον εκνευρισμό της με αυτό που της συνέβη.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο που ανέβασε σε story της στον λογαριασμό της, η Ντόρα Μακρυγιάννη έγραψε: «Να είναι Δευτέρα, να ξυπνάς αχάραγα για να πας για δουλειά, να σε τρακάρουν γιατί το στοπ μάλλον είναι διακοσμητικό κόκκινο στολίδι ενόψει επικείμενων Χριστουγέννων, να περιμένεις την τροχαία μία ώρα και άλλη μία την οδική και να κάνεις άλλη μιάμιση ώρα για να φτάσεις με ταξί στη δουλειά.

Και έπειτα από όλο αυτό πρέπει να είσαι ανθρώπινος, ευγενικός και κοινωνικά λειτουργικός για να βγει η μέρα μέχρι το βράδυ διότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν σου φταίει σε κάτι. Θα προτιμήσω την Οδύσσεια του Οδυσσέα…».

